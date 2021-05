Dillian Whyte qualifie de “ vol ” après que Chisora ​​ait renversé Parker dans les dix premières secondes, mais perd sa décision partagée

Joseph Parker a remporté une victoire par décision partagée sur Derek Chisora ​​samedi soir à Manchester, mais Dillian Whyte a qualifié le résultat de “ vol ”.

Le slugfest des poids lourds s’est avéré parfois divertissant et difficile à marquer, mais beaucoup n’étaient pas satisfaits du résultat final.

Chisora ​​a terrassé Parker avec le premier coup de poing significatif du combat

Le combat a commencé par un renversement en moins de dix secondes alors qu’un coup droit de Chisora ​​a immédiatement terrassé Parker.

Le Néo-Zélandais stupéfait s’est rapidement remis sur ses pieds, puis s’est retrouvé à s’accrocher à sa chère vie, mais il n’a pas été gravement blessé et a réussi le premier tour.

Chisora ​​est resté sur le pied avant au deuxième tour et a continué sa campagne d’agression implacable.

Parker a été rattrapé par une autre main droite dure au début de la troisième, mais a riposté et a réussi son propre succès plus tard dans la séance.

Parker a eu du mal à traiter avec Chisora ​​dès le début

La quatrième manche a été décousue. Parker a attrapé Chisora ​​avec de courts coups de hache à l’intérieur, mais le vétéran a répondu en frappant son corps.

Alors qu’ils arrivaient à mi-chemin, l’action est restée rude et rude.

Parker semblait enfin s’adapter au rythme que Chisora ​​avait établi et avait fait un meilleur tour en sixième.

En entrant en seconde période, le Britannique respirait lourdement dans son coin.

Parker a eu plus de succès dans les tours ultérieurs

Au huitième round, il a de nouveau mis beaucoup d’énergie pour forcer le Néo-Zélandais à reculer, mais a reçu un avant-goût de sa propre médecine dans un échange brutal.

Chisora ​​a ralenti au neuvième, donnant à Parker l’occasion de boxer et de se déplacer plus efficacement.

En arrivant dans les trois derniers tours, le concours semblait serré.

L’homme de 37 ans a tenté de revisiter les tactiques énergiques qu’il avait employées plus tôt, mais a parfois été enlevé par l’homme plus jeune et plus frais.

Les deux hommes ont beaucoup investi dans le 12 rounds

Au dernier tour, Chisora ​​a complètement vidé le réservoir avant que Parker ne riposte en lançant ses propres bombes.

Il n’y avait pas de consensus sur un vainqueur définitif lorsque la cloche a sonné.

Les tableaux de bord des juges ont été lus et ont déclaré Parker vainqueur par décision partagée – 115-113 Chisora, 116-111 Parker, 115-113 Parker.

Parker a réagi: «C’était un combat difficile, je me suis fait prendre dès le début.

«Je devais juste creuser profondément et rester concentré. Il a lancé de grosses bombes et a beaucoup atterri.

Whyte et Chisora ​​se sont battus deux fois en 2016 et 2018

«Je sens que les compétences de boxe [made the difference], mais c’était un combat très serré.

Chisora ​​a répondu: «Je m’énerve maintenant. C’est difficile parce que je m’entraîne dur, je me bats, je mets la pression, j’apporte tout, et c’est le traitement que je reçois de la boxe.

«Mon dernier combat était encore la même chose, ce combat était encore la même chose.

«Je pense qu’ils ne m’aiment pas, c’est juste décevant. Je ne peux pas m’énerver parce que c’est horrible.

«J’ai tout mis là-dedans, c’est le résultat que j’obtiens.

«C’est tout simplement incroyable. La plupart des gens [though] J’ai gagné le combat, même son entraîneur Andy Lee a dit que j’avais gagné le combat!

“Mais tu sais quoi? Je ne les laisserai pas me ralentir. Certainement pas. J’y retournerai.

Whyte, l’ancien rival de Chisora, a ajouté sur les réseaux sociaux: “La boxe est pour Derek Chisora ​​a gagné ce combat par au moins deux rounds #robbery.”