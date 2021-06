Dillian Whyte revient contre Deontay Wilder alors que la paire rallume la querelle et discute du moment où ils étaient dans le même bâtiment mais ne se sont pas retrouvés face à face

in

Deontay Wilder et Dillian Whyte ont à nouveau échangé des mots dans les médias alors que leur querelle de longue date se poursuit.

Le prétendant britannique a poursuivi l’Américain pendant plusieurs années alors qu’il était champion et veut toujours l’affronter même s’il a maintenant perdu son titre mondial.

Whyte a la ceinture “intérimaire” WBC et était auparavant l’obligatoire de Wilder

Wilder insiste sur le fait que Whyte a eu plusieurs occasions de se battre avec lui.

Il a dit à Sky : « Dillian Whyte aurait pu obtenir ce travail.

« Il n’a rien à foutre de mon papier toilette, que j’ai vidé il y a un an.

«Mais laisse-le continuer à se battre, continue mon pote. Et bientôt nous nous reverrons.

« Voyez s’il fait pousser un certain type de balles…

« Il est la plante de mes pieds, il est l’écume entre mes orteils. C’est ce que je le regarde [as]. “

Wilder détenait la version complète du titre WBC, mais l’a perdu contre Tyson Fury l’année dernière

Wilder a également ajouté plus dans une deuxième interview où il a fait référence au moment où il était dans le même bâtiment que Whyte.

Ils ont tous deux assisté à Manny Pacquiao contre Adrien Broner en janvier 2019, mais l’Américain affirme que le Britannique n’a pas tenté de le confronter face à face.

Wilder a déclaré à Barbershop Conversations: “Il fait tout ce discours, mais le temps que vous le voyez – oubliez” le voir “, s’il vous voit, [it’s like] une souris dans la chambre.

« Il parlait tout ça, mais quand il est venu ici, ils savaient que j’étais dans la pièce, je ne savais pas [he was there]. “

Whyte est catégorique sur le fait qu’il veut toujours régler sa querelle avec Wilder sur le ring un jour

En réponse à cela, Whyte a riposté sur les réseaux sociaux, suggérant apparemment que Wilder savait très bien qu’il était là, mais a choisi de ne pas l’affronter.

Whyte a déclaré : « Stevie Wonder, @BronzeBomber, vous devez vous calmer avant de vous attirer des ennuis.

“J’en ai marre que tu parles toujours de conneries.

« Écoutez, la boxe est une chose, je respecte le sport de la boxe.

“Mais si vous voulez cet autre travail la prochaine fois que vous me voyez, ne soyez pas ab ** ch comme la dernière fois à Vegas #P***YSQUAD #ANYTIME #ANYWHERE.”