Dillon Hoogewerf brille depuis le banc: Bradford City 0-3 Man United u21 – Man United News And Transfer News

Les moins de 21 ans de Manchester United ont remporté trois points dans le trophée EFL hier soir contre Bradford, les rapprochant de la qualification pour le tour suivant. Voici nos notes de joueurs pour le match :

(Un score de 6 est dans la moyenne)

Matej Kovar – 7 – A gardé sa cage inviolée, n’a été troublé qu’une seule fois par une déviation délicate, mais ses réflexes rapides l’ont facilement surmonté. Je suis devenu trop confiant sur le ballon une fois et j’ai failli être rattrapé, mais j’ai réussi à m’éloigner du ballon.

Alvaro Fernandez – 7,5 – a commencé à l’arrière droit où il était mal à l’aise d’avancer, mais est passé à son côté habituel à gauche en seconde période et a effectué des courses en flèche et a joué quelques taquineries à travers les balles sur la gauche. Continue de montrer son sang-froid sur le ballon ainsi qu’en défense, étant à peine troublé toute la nuit.

Teden Mengi – 7,5 – Composé sur le ballon et solide comme un roc en défense, faisant 13 dégagements incroyables. A fait une seule erreur toute la nuit en sautant pour une interception, mais même alors, il a fait amende honorable en poursuivant pour faire un tacle important.

Paul McShane – 7,5 – Semblable à son partenaire, il était presque imbattable à l’arrière. Il était fort dans les airs et semblait bloquer tout ce qui s’approchait de lui.

Bjorn Hardley – 5 – N’a pas offert assez d’avance de l’arrière gauche et a été remplacé à la moitié.

Martin Svidersky – 7 – Comme tout le monde, il a eu du mal à faire sa marque en première mi-temps, mais dans l’ensemble, il a fourni une base défensive solide qui a empêché Bradford de créer de bonnes opportunités.

Charlie Savage – 7,5 – Une première mi-temps calme où il a eu du mal à mettre le ballon en place mais est vraiment entré en jeu dans la seconde. A ouvert le score lorsque son tir a été dévié et a failli en attraper un autre avec un enfonce-pieu qui s’est élevé juste au-dessus de la barre. Il a également effectué un virage défensif avec cinq plaqués pour accompagner sa passe technique.

Charlie Wellens – 6,5 – a eu du mal à créer quoi que ce soit sur l’aile droite en première mi-temps, mais s’est amélioré lorsqu’il a été repoussé en seconde, réalisant des courses et livrant de bons centres.

Shola Shoretire – 7,5 – Beaucoup de jeu intelligent dans des espaces restreints et a fait preuve d’une grande habileté avec ses tours sur le ballon pour lancer des attaques. Avait le ballon au fond des filets après un excellent jeu d’équipe, mais a été déclaré hors-jeu. En fin de compte, il a obtenu son aide sur le but de Hoogewerf, avec quatre passes clés.

Zidane Iqbal – 7 – L’un des rares à pouvoir créer de l’espace en première mi-temps mais a joué trop lentement pour profiter des espaces que son jeu de jambes intelligent lui ouvre. Il s’est créé un espace de tir avec un fantastique coup sur la jambe du défenseur, mais son effort apprivoisé a été facilement sauvé.

Joe Hugill – 7 – A marqué un but bien mérité avec une frappe après un mouvement intelligent dans la surface. Peu impliqué dans le ballon, mais toujours composé et intelligent quand il l’est.

Suppléants

Dillon Hoogewerf – 8,5 – a complètement changé le jeu avec son introduction offrant un rythme et une franchise bien nécessaires. Bradford n’a pas pu le contenir alors qu’il courait derrière pour marquer le but de Hugill, puis l’a suivi d’une autre course en flèche qu’il a terminée cliniquement.

Noam Emeran – 6 – N’a pas eu beaucoup de temps sur le terrain mais a commis quelques fautes.

Alejandro Garnacho – 6 – Malgré le temps limité sur le terrain, il a eu une excellente occasion de couper de la gauche qu’il a bouclée juste à côté.

Lisez notre rapport de match complet ici.