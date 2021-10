Dimanche des ‘Matagigantes’ en Europe

10/04/2021 à 13:50 CEST

Au cours de ce dimanche dernier, les surprises ont fait le tour de l’Europe. Un début du PSG est tombé bruyamment contre Rennes, laissant entendre que quelque chose allait venir, et c’est jusqu’à 8 leaders des ligues principales du continent n’ont pas obtenu les 3 points, quelque chose de plus que rare. Seul le Napoli de Spalletti, toujours invaincu en Serie A, pouvait remporter son match en arrivant à ce jour à la première place. De toute évidence, cela les a aidés à rester en tête.

Incroyable mais vrai

Ni en Allemagne, ni en Espagne, ni en France, ni en Angleterre, ni aux Pays-Bas, ni au Portugal, ni en Belgique, ni en Russie, l’équipe qui menait le classement il y a une semaine a réussi à l’emporter. Certains, du moins, s’ils ont réussi à conserver le leadership, mais d’autres l’ont perdu.

Combien de semaines trouverez-vous dans lesquelles le Bayern, Madrid, le PSG, Liverpool, l’Ajax, le Benfica, Bruges et le Zenit n’ont pas réussi à additionner les 3 points, tous jouant le même dimanche ? C’est arrivé.

Cela semble encore plus étrange lorsque des équipes qui ils ont compté leurs matches de championnat par victoire, comme c’est le cas avec le PSG et Benfica, ils voient combien des rivaux inférieurs les surpassent.

D’autres avaient fait match nul, mais par exemple, l’Ajax, qui a perdu son match contre Utrecht, n’avait pas encaissé ces quatre dernières journées et a ajouté un record de 19 FB et 0 GC. Madrid, le Bayern et le Zenit ne les avaient pas battus à ce jour non plus.

Liverpool reste invaincu

Liverpool et Manchester City ont signé l’une des rencontres les plus excitantes de ces derniers temps. Ils avaient tous les deux du mal à atteindre le sommet de la Premier League, mais après un nul de plusieurs carats, Chelsea a profité de faire pression et supprimer leur poste.

Les champions en titre Bruges ont également perdu leur statut de leader de la Jupiler Pro League en Belgique.