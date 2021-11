Dimanche du souvenir 2021 : poèmes et citations pour rendre hommage aux disparus

Le jour du Souvenir tombe toujours le 11 novembre (Photo : .)

Aujourd’hui, le 14 novembre, est le dimanche du Souvenir – un moment pour commémorer les membres des forces armées qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions.

Des millions de Britanniques porteront des coquelicots pour rendre hommage et participeront à un silence de deux minutes à 11h.

Comme d’habitude, il y aura également un service commémoratif national au cénotaphe en présence du Premier ministre, des membres de la famille royale et des députés, suivi du défilé des anciens combattants dans le centre de Londres.

Pour marquer cette journée, nous jetons un coup d’œil à certains des poèmes et messages les plus poignants écrits à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie à la guerre.

Citations et poèmes du dimanche du souvenir

Un cimetière de la Première Guerre mondiale et un mémorial aux disparus près d’Ypres en Belgique (Photo : .)

Pour Les Déchus de Laurence Binyon

L’un des poèmes de guerre les plus célèbres de Grande-Bretagne, Laurence Binyon ‘For The Fallen’ – également connu sous le nom d’Ode To Remember – a été publié pour la première fois en septembre 1914, quelques mois seulement après le début de la Première Guerre mondiale.

Alors qu’il était trop vieux pour s’enrôler à l’époque, Binyon continuerait à se porter volontaire dans un hôpital militaire en France et continuerait à écrire sur ses expériences dans des livres et d’autres poèmes.

Ils ne vieilliront pas, comme nous, qui restons, vieillissons :

L’âge ne les fatiguera pas, ni les années ne condamneront.

Au coucher du soleil et au matin,

Nous nous rappellerons d’eux.

Au champ d’honneur de John McCrae

John McCrae était un médecin canadien qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale, décédé à Punomina en 1918 alors qu’il servait en France.

Poète, auteur et artiste accompli ainsi qu’un chirurgien qualifié, l’œuvre la plus célèbre de McCrae, In Flanders Field, a été publiée en mai 1915 et est écrite du point de vue de soldats tombés au combat gisant dans leurs tombes.

La légende raconte que des camarades soldats ont récupéré le poème après que McCrae lui-même en ait été insatisfait – c’est maintenant l’un des poèmes les plus cités à avoir été écrit en temps de guerre.

Si vous rompez la foi avec nous qui mourons

Nous ne dormirons pas, même si les coquelicots poussent

Dans les champs des Flandres.

Terre sanctifiée par Thomas Campbell

Thomas Campbell était un poète écossais qui a vécu de 1777 à 1844.

Il a écrit de nombreuses chansons de guerre patriotiques, dont les lignes ont été prises comme un moyen de se souvenir de celles qui ont traversé l’histoire des conflits britanniques.

Vivre dans des cœurs que nous laissons derrière nous n’est pas mourir.

Charge de la brigade légère par Lord Tennyson

Alfred, Lord Tennyson, était un poète anglais et le poète officiel pendant la majeure partie du règne de la reine Victoria.

Il a écrit de nombreux poèmes narratifs épiques axés sur les conflits de l’époque, l’un de ses plus célèbres étant The Charge Of The Light Brigade, publié en 1854.

Il dépeint les événements qui ont eu lieu à la bataille de Balaclava pendant la guerre de Crimée, qui est l’une des catastrophes les plus brutales de l’histoire militaire britannique.

A eux de ne pas répondre,

A eux de ne pas raisonner pourquoi,

Leur mais à faire et à mourir.

Dans la vallée de la mort

Monté les six cents.

La charge de la brigade légère a eu lieu en 1854 (Photo : Universal History Archive/Universal Images Group via .)

Le soldat de Rupert Brooke

Rupert Brooke faisait partie du Corps expéditionnaire britannique de la Méditerranée pendant la Première Guerre mondiale et est décédé en service en 1915.

Si je devais mourir, ne pense qu’à ça de moi :

Qu’il y a un coin d’un champ étranger

C’est pour toujours l’Angleterre.

MCMXIV de Philip Larkin

Publié en 1964, ce poème de l’écrivain anglais Philip Larkin est une seule phrase répartie sur quatre strophes et décrit l’expérience de jeunes hommes s’enrôlant pour la Grande Guerre en 1914.

Jamais une telle innocence,

Jamais avant ou depuis,

Comme s’est changé en passé

Sans un mot – les hommes

Laissant les jardins bien rangés,

Les milliers de mariages,

Durée un peu plus longue :

Plus jamais une telle innocence.

Et la mort n’aura pas de domination de Dylan Thomas

Un volontaire aide à mettre en place le champ du souvenir de l’abbaye de Westminster (Photo : Thomas Krych/SOPA Images/LightRocket via .)

Le poète gallois Dylan Thomas a écrit And Death Shall No Dominion en 1933, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale.

C’est une expression du souvenir et de l’idée que la mort n’est pas la fin.

Même s’ils deviennent fous, ils seront sains d’esprit,

Bien qu’ils s’enfoncent dans la mer, ils se relèveront ;

Bien que les amants soient perdus, l’amour ne le sera pas;

Et la mort n’aura pas de pouvoir.

Un aviateur irlandais prévoit sa mort par WB Yeats

Écrit par le poète irlandais WB Yeats en 1918, ce poème met en lumière la contribution des soldats irlandais combattant pour la Grande-Bretagne pendant la Grande Guerre, à une époque où ils tentaient également d’établir l’indépendance de l’Irlande.

Je sais que je rencontrerai mon destin

Quelque part parmi les nuages ​​au-dessus ;

Ceux que je combats je ne les déteste pas,

Ceux que je garde, je ne les aime pas ;

Mon pays est Kiltartan Cross,

Mes compatriotes Kiltartan sont pauvres,

Aucune fin probable ne pourrait leur apporter une perte

Ou laissez-les plus heureux qu’avant.

Dulce et Decorum Est de Wilfred Owen

Wilfred Owen est largement considéré comme l’un des meilleurs poètes de la Première Guerre mondiale, décrivant souvent le conflit dans sa véritable horreur.

Owen lui-même mourut au combat le 4 novembre 1918, presque exactement une semaine avant la signature de l’armistice, et une grande partie de son travail fut publiée à titre posthume après la fin de la guerre.

Gaz! Gaz! Vite, les gars ! – Une extase de tâtonnement,

Monter les casques maladroits juste à temps ;

Mais quelqu’un criait encore et trébuchait,

Et patauger comme un homme dans le feu ou la chaux

Dim, à travers les vitres brumeuses et l’épaisse lumière verte,

Comme sous une mer verte, je l’ai vu se noyer.

Adlestrop par Edward Thomas

Écrit par le poète britannique Edward Thomas, Adlestrop raconte un voyage en train qu’il a effectué juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale.

Bien qu’il ne s’agisse pas strictement de la guerre, il est devenu associé à la poésie de guerre en raison de sa représentation d’une scène pacifique observée quelques mois seulement avant le conflit imminent qui allait changer d’innombrables vies.

Thomas lui-même a été tué au combat en 1917.

Et pendant cette minute un merle a chanté

Près de lui et autour de lui, brumeux,

De plus en plus loin, tous les oiseaux

De l’Oxfordshire et du Gloucestershire.

Votre roi et votre pays ont besoin de vous de Paul Reubens

Your King And Your Country Need You est une chanson écrite pour la première fois en 1914 et initialement conçue dans le but de persuader les hommes de se porter volontaires pour combattre pendant la guerre.

Oh! nous ne voulons pas te perdre mais nous pensons que tu devrais partir

Car votre Roi et votre Pays ont tant besoin de vous ;

Nous aurons envie de toi et tu nous manqueras mais de toutes nos forces

Nous allons vous encourager, merci, vous embrasser quand vous reviendrez.

Extrait de The Old Issue de Rudyard Kipling

Voici une citation bien connue souvent partagée pour commémorer la vie des soldats tombés au combat, tirée de The Old Issue de Rudyard Kipling.

Quand vous rentrez chez vous, parlez-leur de nous et dites, pour leur demain, nous avons donné notre aujourd’hui.



var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();