Dimanche du souvenir : à quand les deux minutes de silence aujourd’hui ?

Lest We Forget – aujourd’hui, c’est le dimanche du Souvenir, qui comprendra un silence de deux minutes (Photo: .)

Aujourd’hui – le 14 novembre – est le dimanche du Souvenir, un moment pour rendre hommage aux soldats tombés au combat qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions.

Des millions de coquelicots sont vendus chaque année par la Royal British Legion pour collecter des fonds pour les anciens combattants et leurs familles à l’approche du jour de l’armistice.

Alors que le jour du Souvenir lui-même tombe le 11 novembre – à la onzième heure le onzième jour du onzième mois – c’est généralement le dimanche après lequel un service commémoratif télévisé est organisé.

Des membres de la famille royale assistent à ces services, la reine devant assister au cénotaphe du centre de Londres – l’une de ses premières apparitions publiques majeures depuis qu’elle s’est remise d’une maladie.

Inclus dans le service du dimanche du Souvenir est un silence national. À quelle heure est le moment de silence, et quand la tradition a-t-elle commencé ?

A quelle heure est le silence de deux minutes ?

Le silence de deux minutes sera observé à 11h aujourd’hui 14 novembre.

C’est à ce moment-là comme un clin d’œil aux deux minutes de silence que nous observons également le jour du Souvenir, également à 11h, pour marquer le moment précis de la signature de l’armistice entre les Alliés et l’Allemagne en 1918 qui a mis fin au Premier Monde.

« Prenons juste deux minutes â????

Pour faire une pause ????

Et souviens-toi d’eux » « Le 11 novembre à 11 h 00, nous prendrons le temps de faire une pause et de rendre hommage à notre communauté des Forces armées, passée et présente. Nous rejoindrez-vous ? #DeuxMinuteSilence pic.twitter.com/poREJKsKAg – Légion royale britannique (@PoppyLegion) 9 novembre 2021

Il a été signé à Compiègne, en France, et a obligé les Allemands à évacuer les pays envahis dans un délai de deux semaines.

Quand la tradition a-t-elle commencé ?

Les origines de la tradition remontent au Cap, en Afrique du Sud, où il y avait un silence quotidien de deux minutes pour les personnes perdues dans la guerre pendant une année complète de mai 1918 à mai 1919.

Sir James Percy FitzPatrick – un auteur et homme politique sud-africain – avait été impressionné par la tradition et avait écrit au secrétaire aux colonies Lord Milner pour lui demander de l’observer comme une tradition annuelle dans tout l’Empire britannique.

Le roi George V en a fait une tradition annuelle (Photo: .)

Milner a apporté l’idée à Lord Stamfordham, le secrétaire privé du roi, qui a ensuite écrit au roi George V pour soutenir la notion de FitzPatrick.

Le roi aurait été très enthousiaste et aurait publié une lettre dans le Times le 7 novembre 1919, déclarant qu’au premier anniversaire de l’armistice, un silence de deux minutes serait observé.

« À un signal donné, qui pourrait facilement être arrangé pour convenir aux circonstances de chaque localité, je crois que nous interromprons tous volontiers nos affaires et nos plaisirs, quels qu’ils soient, et nous unirons dans ce simple service de silence et de souvenir.

Le service du dimanche du Souvenir commencera à partir de 10h15 sur BBC One.



