Dimanche pourrait être le jour le plus chaud de 2021 jusqu’à présent, selon les prévisionnistes

Les supporters anglais sont invités à se protéger du soleil alors que l’équipe nationale de football lance sa campagne Euro 2020, car dimanche pourrait être le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent.

Les températures pourraient culminer à près de 29 °C (84,2 °F) alors que l’Angleterre joue son premier match contre la Croatie à Wembley.

La météorologue du Met Office, Becky Mitchell, a déclaré que “la chaleur est généralisée” dimanche, avec des températures au milieu des années 20 dans la plupart des régions.

Elle a déclaré qu’un “plein soleil” avec des niveaux d’UV très élevés est attendu pour Londres, donc il “sera chaud avec des vents légers”.

Elle a ajouté: “Si quelqu’un regarde le football, cela vaudra certainement la peine de vous protéger du soleil.”

Une température supérieure à 28,3 °C (82,94 °F) en fera le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent ainsi que le 13 juin le plus chaud jamais enregistré.

Le Met Office a déclaré: «Il est intéressant de noter que le 13 juin est le seul jour de l’été météorologique où nous n’avons jamais enregistré 30C (86F). Nous ne verrons pas 30 ° C aujourd’hui, mais nous pourrions voir le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent pour certains.

La température la plus chaude enregistrée jusqu’à présent cette année était de 28,3 ° C à Northolt, au nord-ouest de Londres, le 2 juin.

Le Met Office a déclaré que la température la plus chaude enregistrée samedi était de 24,8 °C (76,64 °F) à Kew Gardens à Londres, avec 24,6 °C (76,28 °F) à Heathrow et à St James’s Park également.

Les températures pourraient être un peu plus élevées dans le sud lundi pour atteindre 29C ou peut-être 30C.

Météo estivale 13 juin 2021 / PA Wire

Il y aura une scission nord-sud lundi, car l’Angleterre et le Pays de Galles peuvent s’attendre à “un très fort ensoleillement”, mais plus au nord, il se sentira plus frais avec des vents plus forts, a-t-elle déclaré.

Le temps plus chaud devrait se maintenir pendant les prochains jours avant qu’il n’y ait une « panne d’orage » et qu’il devienne un peu plus frais.

Certains endroits pourraient subir des orages et faire face à des inondations potentielles et à des perturbations des déplacements à partir de mercredi.

Un avertissement d’orage a été émis pour une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles entre 18 heures mercredi et 6 heures du matin vendredi.

Le Met Office a déclaré qu’il existait “une incertitude importante” quant à l’emplacement et au moment des orages, mais ils devraient se déplacer vers le nord-est dans certaines parties de l’Angleterre et du Pays de Galles de mercredi tard au vendredi matin.

Un porte-parole a déclaré: “Bien que tous les endroits ne soient pas touchés, des orages intenses peuvent se produire pendant cette période avec des pluies torrentielles, de la grêle, des éclairs fréquents et de fortes rafales de vent.”

Des précipitations totales d’environ 30 mm pourraient tomber en une heure. Certains endroits pourraient potentiellement atteindre environ 50 mm en deux à trois heures, mais il s’agirait d’occurrences assez isolées.