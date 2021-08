Dimanche soir avec Dubois, Amanda Serrano, Baranchyk ou Jake Paul à voir en Espagne

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Ce dimanche à Cleveland (États-Unis), il y aura une soirée où il y aura des combats pour tous les goûts organisés par Showtime et plusieurs promoteurs, avec un intérêt pugilistique évident.

Six combats composent un gala où les plus marquants seront les championnats du monde poids plume féminins WBC et WBO que la Portoricaine Amanda Serrano (40-1-1, 30 KO) risques face au jeune Mexicain Marché Yamileth (18-2, 5 KO). Elle passe du statut de championne du monde WBC des super poids coq à trois reprises à son défi le plus difficile, contrer la puissance et l’expérience du mythique Serrano, détenteur de titres mondiaux à sept poids, du super fly au super léger (en fait, ils étaient deux des combats consécutifs avec onze kilos de différence descendante en seulement quatre mois, un exploit pour ce grand athlète dans d’autres disciplines comme les arts martiaux mixtes ou la lutte, en plus de la boxe.

Dans les combats masculins, plusieurs noms se démarquent. poids lourd britannique Daniel Dubois (16-1, 15 KO) fait ses débuts aux USA contre Joe Cusumano (19-3, 17 KO), combattant au palmarès séduisant mais à une carrière peu renommée. Chez les poids welters, Ivan Baranchyk (20-2, 13 KO) revient sur le ring après le formidable KO subi l’an dernier à moins de José Zepeda ; le biélorusse passe de super léger et est mesuré à L’amour du Montana (15-0-1, 7 KO), un duel plus intéressant que le précédent en termes de compétitivité.

La victoire de Dubois est rémunéré à 1,03 € par euro misé, tandis que celui de Cusumano à 11,00 €, mais il existe également des options pour parier sur plusieurs résultats du combat, en cliquant sur le titre du combat. VOUS POUVEZ PARIER SUR TOUS LES COMBATS DU GALA.

Ici, vous avez la possibilité de parier dans notre section de paris. Chance!

Nous aurons un affrontement invaincu dans la catégorie des super-welters, en plus, avec Charles Conwell (15-0, 11 KO) et Juan Carlos Rubio (18-0, 9 KO) voyant à qui échappe le record immaculé, étant l’Américain préféré. Ces trois combats seront de dix rounds.

Enfin, deux combats chez cruiserweight qui sont morbides, puisque leurs potentiels vainqueurs pourraient s’affronter dans quelques mois. Huit tours plus loin, la star aux multiples facettes des réseaux sociaux Jacques Paul (3-0, 3 KO) a fait une autre victime, excusez-moi, par son promoteur. Dans ce cas, le vétéran ancien champion d’arts martiaux mixtes Tyron Woodley Il est l’élu, faisant ses débuts en boxe et d’un poids bien inférieur à celui de Paul.

Enfin, un autre Britannique débarque également aux États-Unis, qui s’est posé comme le futur rival de Paul et avec un patronyme de haute lignée de boxe : Tommy fureur (6-0, 4 KO), frère du père de Tyson Fury et athlète médiatique, depuis qu’il a participé à des émissions de téléréalité (les îles et des choses comme ça, on se comprend). Votre adversaire est Anthony Taylor, qui a une seule défaite dans sa carrière de combattant professionnel. Tommy Fury et Jake Paul pourraient cristalliser à l’avenir un combat de boxe d’intérêt moyen, étant généreux, mais une suite incroyable à l’échelle mondiale ; beaucoup d’argent, en d’autres termes.

La soirée peut être vue en Espagne à l’aube de ce dimanche à lundi, à partir de 2h00 sur la plateforme TV FITE. Son prix pour changer est de 17 euros et peut être loué ici.