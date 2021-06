Dimanche spécial à EXATLON 5 USA Que s’est-il passé ?

Telemundo Octavio Gonzalez fait à nouveau partie de l’équipe Contendientes.

Même s’il était déjà clair qu’il n’y aurait pas d’élimination dans la nuit du dimanche 20 juin à Exatlon aux États-Unis, personne n’était préparé pour les prix qui seraient distribués entre les athlètes, le jour de la fête des pères dans le soi-disant « Fiercest Compétition sur la planète “A été célébrée avec une grande célébration aux côtés de guerriers en action pour des récompenses fabuleuses.

La journée du dimanche 20 juin à Exatlon États-Unis

Ya el pasado viernes, 18 de junio, el hecho de que no hubo una lucha por la sentencia en Exatlon Estados Unidos abrió la posibilidad de que la noche del 20 de junio no fuese un duelo por la permanencia sino, una jornada de premios, y en efecto, así fue, los atletas batallaron por las tres estrellas con premios en el circuito amarillo, a las orillas del Río Chavón, en donde la puntería y la comunicación entre los atletas, jugará un rol importantísimo para garantizar el éxito, en un domingo très spécial.

Les trois étoiles étaient les suivantes : un scooter, une moto à quatre roues et un camion de modèle récent.

Le présentateur Frederik Oldenburg a commencé la compétition en félicitant tous les parents d’Exatlon États-Unis pour être le jour où ce membre spécial de la famille est célébré, puis en annonçant qu’en effet il n’y aurait pas d’élimination, au contraire ce serait l’équipe jeu, où les deux hommes et les deux femmes les plus rapides de l’équipe gagnante s’affronteraient pour les prix que nous avons déjà mentionnés. Le scooter, la moto et le camion.

Avant de commencer, la célébrité, Dave Sappelt, a déclaré à Frederik Oldenburg qu’il se concentrait sur la victoire lors d’une journée spéciale pour partager ce prix avec ses petits. Norma Palafox, pour sa part, a félicité tous les parents pour sa journée et a déclaré que des trois prix, elle adorerait celui-là car ils vont tous jouer un rôle et elle a avoué heureuse de pouvoir en recevoir.

Du côté des concurrents, Andoni García a déclaré qu’il se sentait “un peu étrange” car lors de sa première fête des pères, il était sans son fils, mais il savait qu’il le soutiendrait de chez lui grâce à la télévision.

La soirée a commencé avec un point pour les Bleus, dans une bataille différente, et ils sont donc restés avec un score de Mirna Almada et Octavio Gonzalez, ce qui a fait commencer le tableau de bord avec un 3 à 0 en faveur des concurrents, mais laissons le champion à elle du football, Norma Palafox, pour donner le premier point aux Reds, qui ont été suivis consécutivement par Jeyvier Cintrón.

Dania Aguillón a été celle qui a égalé le score et rendu tout plus intéressant dans un 3 à 3 qui a commencé le deuxième tour d’appariements. Mais les bleus avaient un nord, qu’ils n’allaient pas perdre, ils ont rapidement placé le tableau des scores 7 à 4. Tout indique que ce soir, il sera aussi bleu. Mirna Almada est celle qui a donné la victoire aux concurrents. Les deux femmes les plus rapides étaient Wilmarie León et Mirna, et pour les hommes Octavio et Andoni. Maintenant, la bataille serait entre eux pour savoir qui sera devant les étoiles.

Wilmarie Negrón et Octavio Gonzalez ont fini par choisir les stars, et Negrón a parcouru le dernier modèle de voiture à zéro mille tandis que Tavo a remporté un scooter.

Félicitations Wilmarie !

