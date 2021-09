Dimata cherche la vitamine du but

in

08/09/2021 à 17h27 CEST

La vie de l’attaquant sans la vitamine du but n’est pas la même. Les footballeurs qui se nourrissent de ballons qui franchissent la ligne de but. Son bonheur en dépend et Landry Dimata a débarqué à l’Espanyol pour compléter les buts de Raúl de Tomás. Ses chiffres au niveau des buteurs ne sont pas extraordinaires mais suffisants après ses 20 premiers matchs en tant que footballeur perruche.

En deuxième division, il a marqué cinq buts en 19 matchs et la promotion Kakhol lavan a entraîné la mise de 2,2 millions d’euros pour signer l’attaquant belge. Il a pris de l’importance au fil du temps et cette saison il a été titulaire dans deux des trois matchs joués. Contre Villarreal et Majorque.

Sur le plan personnel, le joueur a expliqué dans un communiqué au club qu’il se sentait très soutenu par tous les niveaux de l’entité. « Je remercie mes collègues parce que je me sens comme ma famille. Essayez de travailler pour l’équipe et marquez, pour Je suis en avant et j’en ai besoin& rdquor;, dit-il. La clé de tout. Laissez entrer le ballon, surtout si vous êtes un joueur offensif.

À propos de l’Atlético

Dimata a affirmé après l’entraînement à Ciudad Deportiva Dani Jarque que lors du match de ce dimanche contre l’Atlético de Madrid au stade RCDE « Tout est possible & rdquor ;. L’attaquant belge a insisté sur le fait que le bloc catalan arrive en bon état après la défaite contre Majorque. « L’équipe est bonne. Durant cette semaine nous avons travaillé dur et nous sommes préparés & rdquor;, a insisté le footballeur auprès des médias du club.

Dimata, en tout cas, n’a pas caché la difficulté du choc contre l’actuel champion de Liga : « Ce sera un duel difficile, mais notre équipe a de la qualité et des capacités. La chance que nous avons, c’est que nous jouons dans notre stade & rdquor ;.

Pour que tout soit possible, l’Espanyol doit commencer à marquer des buts. La sécheresse de l’équipe de Vicente Moreno est déjà venue de la pré-saison et en Ligue, ils n’ont pas encore été libérés. Ce sera Dimata, De Tomás ou n’importe lequel des autres joueurs mais l’Espanyol, comme l’attaquant belge, a besoin de la sauce du football. Et Oblak entre dans le but.