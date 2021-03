‘Dimebag’ Darrell Abbott: entrevue inédite en 1992 Surfaces Online

« The Tapes Archive » a mis en ligne une interview inédite avec la fin PANTERA guitariste «Dimebag» Darrell Abbott. Au moment de ce chat en 1992, Dimebag avait 25 ans et était en tournée pour soutenir PANTERAde « Étalage vulgaire de pouvoir » album. Dans l’interview, Dimebag parle de son tour de guitare qu’il veut que tout le monde apprenne; comment Randy Rhoads, Eddie Van Halen et Ace Frehley étaient ses influences; à quel point son père était grand; et comment PANTERA écrit leur musique.

L’entretien a été mené par Pete Prown, journaliste musical chevronné qui interviewe les meilleurs guitaristes du monde depuis plus de 35 ans. Il est actuellement éditeur de musique chez Guitare vintage magazine et rédacteur en chef du Légendes de la guitare rock Facebook page. Son travail est apparu dans Magasin de guitare, Guitare pour le musicien pratiquant et Guitariste magazine, entre autres titres.

Thèmes présentés:

00:00 – Entrevue avec Dimebag Darrell



01:11 – Être banni d’un concours de guitare local à l’adolescence



03:20 – Le fait d’être du Texas affecte-t-il son jeu?



04:36 – Ce qu’il écoutait quand il était plus jeune



05:12 – Être influencé par Randy Rhoads et Ace Frehley



07:20 – Quelles gammes de guitare il connaît



07:42 – Qui lui a appris à jouer de la guitare et la première chanson qu’il a jouée



08:30 – Comme son père était génial



09:42 – Vouloir son propre son de guitare



11:02 – Crier à son frère pour le garder



11:21 – Le tour de guitare qu’il veut que tout le monde apprenne



12h40 – Sa nouvelle pédale whammy



13:15 – La manière dont il écrit les solos



15:07 – S’il joue beaucoup de guitare acoustique



15:43 – S’il pense être un assez bon joueur pour la musique thrash



16:45 – Comment il a échangé un joint contre un micro de guitare



18:07 – Ses côtelettes de guitare



18:46 – Pourquoi il aime Dean Guitars



22:19 – Jouer avec son frère Vinnie



23:34 – Jouer le concert de Moscou devant 1,6 million de fans



26:32 – S’il a déjà été blessé lors d’un concert



27:10 – Comment Pantera écrit sa musique



28:26 – S’il a des idées pour le prochain album



28:59 – Ses cinq meilleurs albums de guitare essentiels

Abbott, l’un des musiciens les plus appréciés et les plus respectés du hard rock, a été abattu sur scène lors d’un DAMAGEPLAN concert le 8 décembre 2004 au club Alrosa Villa à Columbus, Ohio par un ex-Marine de 25 ans nommé Nathan Gale. grand vent assassiné au total quatre personnes et en a blessé trois autres avant d’être tué par un policier James D. Niggemeyer, qui est arrivé sur les lieux quelques minutes après grand vent a commencé son déchaînement.

Selon Le pouls de la radio, grand vent semblait cibler délibérément Abbott, menant à la spéculation que le jeune homme, qui avait des antécédents de maladie mentale, en voulait à Abbott et son frère, batteur Vinnie Paul, pour la rupture de PANTERA en 2002. La police de Columbus a clos son enquête en octobre 2005 sans établir le motif de la fusillade.

Abbott et Paul formé PANTERA au milieu des années quatre-vingt au Texas. Le groupe a enregistré quatre albums indépendants avant leurs débuts sur un label majeur en 1990, « Cowboys de l’enfer », a introduit un son plus lourd et en a fait un favori des fans de métal. 1994 « Bien au-delà de la conduite » a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 sans bénéficier d’un single à succès commercial.

Le groupe s’est éclaté en 2002 suite au départ du chanteur volatile Philippe Anselmo. Dîme et Vinnie, comme ils étaient connus de leurs fans, regroupés avec DAMAGEPLAN, sort le premier album du groupe, « Nouveau pouvoir trouvé », en février 2004. Le groupe était en tournée pour soutenir le disque au moment du tournage.

AbbottLa mort de ce dernier a été un coup dévastateur pour la communauté très soudée du hard rock et du métal. Il était connu de ses collègues musiciens pour son hospitalité, son amitié et son esprit de fête, et était une légende parmi les fans et ses pairs pour son style de jeu puissant, innovant et incomparable.

Vinnie Paul est décédé en juin 2018 à l’âge de 54 ans dans son sommeil à son domicile de Las Vegas. La cause officielle du décès était une cardiomyopathie dilatée, une hypertrophie du cœur et une grave maladie coronarienne. Il a été enterré à côté de son frère et de leur mère, Carolyn, au cimetière Moore Memorial Gardens à Arlington, Texas.



