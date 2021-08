Dimebag Guitar Designer Buddy ‘Blaze’ Webster Dies

Copain “Blaze” Webster, le concepteur d’instruments qui a allégué qu’il n’avait pas été payé pour les ventes de la fin PANTERA guitariste “Dimebag” Darrell Abbottest classique “Doyen de l’enfer” guitare, qu’il a dit avoir aidé à créer, est décédée au cours du week-end. Aucune cause de sa mort n’a été révélée.

En avril 2017, Webster a déposé une plainte contre Entreprises Armadillo, la société mère de Dean Guitares, et Dimebagla succession de, affirmant que “Doyen de l’enfer” a été conçu dans les années 1980 après Webster rencontré et développé une amitié avec Dimebag. En novembre 2018, un jugement a été rendu en faveur des défendeurs dans le Middle District de Floride, où la poursuite a été transférée en juillet 2017. Il existe un délai de prescription de trois ans pour les actions en matière de droit d’auteur, et parce que WebsterLe différend portait sur la propriété du droit d’auteur, la fenêtre dans laquelle il pouvait intenter une action en justice était depuis longtemps dépassée, a déclaré le juge tout en classant l’affaire. En janvier 2020, WebsterL’avocat de ‘s a déclaré à un panel de trois juges du 11e Circuit que le concepteur avait droit à un procès et a demandé aux juges d’annuler la décision du tribunal inférieur. Mais trois mois plus tard, une cour d’appel du 11e circuit a rejeté Webstercontestation, convenant avec la Cour fédérale que la période pendant laquelle Webster aurait pu poursuivre expiré “des années avant” il a déposé son procès fédéral de 2017.

Plus tôt dans la journée (mercredi 18 août), Websterl’avocat de, Eric Bjorgum de Karish & Bjorgum a rendu hommage à son ancien client, écrivant sur Facebook: « J’ai eu la chance de représenter copain dans un différend sur la conception de ‘Dimebag’ Darrell Abbott‘s « Dean de l’enfer » conception de guitare. copain avait aidé à découvrir le jeune Darrell, et quand Darrell a vendu une guitare qu’il a gagnée dans un concours, copain l’a secrètement racheté, l’a fait repeindre et l’a fait passer à chaud dans ce qui allait devenir Darrellla guitare préférée de. Les choses sont devenues bizarres après Darrellest en train de passer, de l’argent a été gagné, les avocats ont été appelés et bla bla bla.

“Mais malgré les circonstances rancunières de notre rencontre, copain et sa femme Joyce (ensemble depuis qu’ils avaient 16 ans) sont rapidement devenus mes amis d’abord et mes clients ensuite. Il avait des histoires sans fin de musiciens célèbres et de pots géants de médiators qu’il m’a laissé parcourir. (J’ai un ensemble complet de Robinet de la colonne vertébrale en choisit.) copainL’enthousiasme de pour fabriquer des guitares et soutenir de jeunes musiciens était sans précédent. Après s’être fait un nom à Dallas, il a été emmené Guitares Kramer dans le New Jersey à l’apogée du hard rock/métal pour faire des relations avec les artistes et mettre en place des guitares pour trop d’actes à mentionner. Il a conçu le ‘Nightswan’ avec Viviane Campbell lorsque Viviane était entre DIO et SERPENT BLANC. Avec le Doyen de l’enfer et Nightswan, copain était le rare luthier indépendant qui a conçu deux classiques.

“Dans notre cas, lorsque sa réputation a été mise en doute, j’ai dû lui faire comprendre qu’il avait conçu ou fabriqué des guitares pour une liste époustouflante de guitaristes/groupes, y compris Chris Isaak, Stevie Nicks, Trent Reznor, Waddy Wachtel, Ronnie Montrose, Steve Vai, Tom Scholz, Sabrer, Mark Kendall/GRAND BLANC, Larry Carlton, Maître d’hôtel Geezer, Kinley Wolfe, Dave Méniketti et beaucoup plus.

“Quand je lui ai demandé pourquoi il avait abandonné le travail lucratif d’être un technicien itinérant pour les meilleurs artistes, il a dit qu’il voulait avant tout fabriquer des guitares que les musiciens joueraient pendant des décennies. Il détestait quand ses guitares étaient achetées. pour que le Hard Rock soit sur un mur quelque part. « Avant de retourner à Dallas, il a réaménagé son magasin de guitares à Hawaï, où les habitants l’ont rapidement accepté et ont reconnu son caractère.

“Surtout, copain aimait trouver de nouveaux talents et soutenir des groupes. Peu importe ce qui s’est passé à la Cour, tout était un précurseur de l’aventure qui copain et Joyce m’avait en réserve plus tard.

“Quand j’ai rencontré pour la première fois copain en personne, nous avons eu une série de dépositions émotionnelles à Dallas, et la nuit, lui et Joyce me transportaient dans différents clubs pour rencontrer des musiciens et voir des groupes. J’étais presque évanoui d’épuisement quand ils ont insisté pour conduire 20 miles jusqu’à un bar dans un centre commercial où nous avons vu des artistes soul incroyables un soir de semaine au hasard. Bien sûr, le barman savait copain et toutes les boissons étaient sur la maison.

“Le jour où nous nous sommes disputés dans le 11e Circuit à Atlanta, l’un des copainles clients de nous ont payé à Uber 50 miles pour le voir jouer un Flamber basse à un barbecue, et copain a de nouveau été traité comme un roi.

“copain était si fier d’avoir été un mentor pour Dimebag darrell et découvert d’autres talents comme Sam Bam Koltun (qu’il a encouragé à quitter la maison pour LA et joue maintenant avec CHAT PLUS RAPIDE, les faisant sonner mieux qu’ils ne l’ont fait depuis des années). La dernière fois que nous avons parlé, il avait un nouveau gosse, de Dallas, qui il a juré qu’il serait le prochain grand événement.

“Il ne fait aucun doute qu’avec son décès copainLa réputation de luthier de guitare ne fera que grandir. J’ai toujours été époustouflé par le fait qu’il n’était pas plus célèbre, et il a une fois fait un grand compliment d’avocat à notre cabinet, déclarant que si, plus tôt dans sa carrière, il avait rencontré comme nous qui se battrait vraiment pour lui, les choses auraient pu être différentes. Cela nous a fait du bien, mais c’est une petite récompense pour la perte que la musique et le monde ont subie avec la perte de Copain ‘Blaze’ Webster. je ne peux pas imaginer ce que Joyce se sent. Buddy Blaze – SE DÉCHIRER.”

Dans son procès initial contre Entreprises Armadillo, Webster a déclaré qu’il vivait à Arlington, au Texas dans les années 1980 lorsqu’il « se lia d’amitié avec un jeune guitariste local nommé Darrell Abbott. Abbott était incroyablement talentueux et était membre du groupe ‘Pantera“”, a ajouté le procès. “L’un des Darrell Abbott‘s guitars est un modèle fabriqué par le Doyen de la guitare société, connue sous le nom de Doyen ML, qu’il a remporté dans un concours local.

“Abbott utilisé la guitare mais a finalement décidé de la vendre… Webster secrètement racheté… puis modifié le manche de la guitare, changé un peu le matériel et décapé la peinture. Webster a conçu un nouveau look visuel pour la guitare… avec]un fond bleu unique avec des éclairs émanant du centre du corps de la guitare.

Webster a affirmé qu’il avait donné Darrell la guitare classique qui bientôt ” est devenue sa guitare signature.

“Abbott joué de la guitare de Webster dans la mesure du possible”, a ajouté le procès. “Il est devenu connu sous le nom de” Dean de l’enfer “. “

Après Dimebag a été tragiquement assassiné en décembre 2004, Webster collaboré avec doyen pour produire une guitare similaire à vendre, commercialisée sous le nom de Buddy Blaze Signature Model. Cependant, selon Webster, Dean Guitares finalement copié “engagé dans plusieurs campagnes de réédition du ‘Dean From Hell'” sans donner Webster crédit ou tout paiement. Après Webster n’est pas parvenu à un accord avec doyen et le Abbott succession, il a déposé la plainte.

Photo gracieuseté de Eric Bjorgum



