Dimitar Berbatov a marqué un but emblématique pour Manchester United contre Liverpool et a fait ronronner les fans d’Old Trafford contre West Ham avec l’habileté qu’il a inventée pour le but de Cristiano Ronaldo

Rarement à se casser les tripes à la poursuite d’une cause perdue ou à utiliser ses prouesses physiques, on pourrait penser que Dimitar Berbatov n’aurait pas duré aussi longtemps dans le football anglais.

Mais le Bulgare a fait trembler les défenses tout au long de ses huit années en tant que joueur de Premier League grâce à son meilleur atout : l’improvisation.

Berbatov est l’un des footballeurs les plus doués techniquement que la Premier League ait jamais vu

L’ancien attaquant aurait connu une ère de domination Lionel Messi/Cristiano Ronaldo si le «football de marche» avait reçu un Ballon d’Or.

Il n’a pas atteint ces sommets dans le vrai football, mais la façon dont il a joué à des moments qui ressemblaient à un rythme d’escargot a tout simplement fonctionné.

Son corps semblait bouger plus lentement que les autres mais son esprit faisait des heures supplémentaires, lui permettant de produire des moments magiques, notamment à Manchester United.

Berbatov a déclaré à talkSPORT qu’il considère sa signature pour les Red Devils comme le summum de sa carrière, car c’était la récompense ultime pour ses années de travail acharné.

Après des mois de négociations, Berbatov a quitté Tottenham pour rejoindre Man United pour 30 millions de livres sterling le jour de la date limite à l’été 2008

Mais au moment de choisir ses moments préférés sur le terrain, tous les trois sont du Berbatov vintage. Le premier l’a vu marquer l’un de ses premiers matchs à Man United en inventant sa propre compétence.

Le «Berba Spin» est venu par improvisation alors qu’il se sortait d’une impasse en laissant le défenseur de West Ham James Collins pour mort avant de préparer Cristiano Ronaldo pour un but facile. Cependant, il se préparait à réussir un coup comme ça à la maison.

Berbatov, un ambassadeur de Betfair, a déclaré à talkSPORT: «La passe à Ronaldo où j’ai inventé le« Berba spin »… C’était un grand moment parce que j’aimais plus aider que marquer de temps en temps – je ne sais pas pourquoi.

« Je l’ai d’abord essayé à la maison. J’ai toujours essayé de faire quelque chose de spécial, qu’il s’agisse d’inventer quelque chose ou des trucs – mais sur des choses qui fonctionnent réellement – non pas pour montrer mais pour implémenter dans le jeu.

L’aide a obtenu le sceau d’approbation de Ronaldo

«Je courais après le ballon et il est venu automatiquement. Je réfléchissais à quoi faire en l’espace de cinq secondes et comme mon jeu consistait à improviser, il était plus facile pour mon corps de trouver une solution.

« C’est quelque chose dont je suis très fier parce que quand j’ai fait la pirouette, j’ai pu entendre la foule ‘woah’… ça a fait ma journée. Cela aurait fait ma journée même s’il n’y avait pas eu de but à la fin.

Sports aériens

Une passe d’Anderson dépassée a apparemment mis Berbatov dans une impasse

Sports aériens

Mais comme lorsque Johan Cruyff a fait son tour emblématique, Berbatov a parfaitement improvisé

Sports aériens

Certains disent que Collins se demande toujours où est passé le ballon

Les buts ont également joué un rôle important dans le match de Berbatov et son favori a remporté une victoire 3-2 sur ses rivaux de Liverpool lors d’un match captivant à Old Trafford.

Berbatov a réussi un triplé ce jour-là, mais son deuxième est celui dont tout le monde parle. Il a tué un centre en boucle de la droite avec sa cuisse avant d’accrocher le ballon dans la barre transversale avec son dos au but. Encore une fois, sa capacité à improviser est la raison pour laquelle il est entré.

Il a ajouté : « J’ai des buts préférés, le coup de pied à vélo contre Liverpool, les gens me le rappellent encore.

« En l’espace de 1 à 5 secondes, vous devez improviser et penser à quelque chose… c’est autour de ce type de situations où vous devez trouver des solutions et improviser.

“Dans cette situation, j’allais contrôler le ballon et je voulais essayer de faire quelque chose de différent.”

Berbatov gardait généralement son sang-froid lors de la célébration, mais même il s’est perdu dans l’exaltation avec ce but

Mais peut-être que le but le plus berbatov de tous est venu un peu plus tard dans la campagne 2010/11 lors d’un match clé contre Blackburn.

Berbatov était déchaîné cet après-midi-là avec cinq buts, mais son tour du chapeau était le choix du peloton.

Tout a commencé profondément dans la moitié de terrain de Man United avec Berbatov jouant une simple passe de cinq verges à Patrice Evra. Evra le lui a rendu avant de le recevoir à nouveau grâce au mouvement du Français et à l’astucieux coup de Berbatov derrière.

Il semblait que Berbatov avait apporté sa dernière contribution à l’attaque prometteuse alors que sa passe ratissée à Nani depuis la ligne médiane a permis à Man United de se classer dans le dernier tiers.

Quelques secondes plus tard, Berbatov revient sur le devant de la scène en pénétrant dans la surface tandis que Wayne Rooney et Ji-Sung Park attendent le centre.

Berbatov a déclaré : « C’était un très bon but. J’aime cet objectif parce qu’il montre de l’intelligence, il montre que vous n’avez pas besoin de sprinter comme un fou sur le terrain pour impressionner quelqu’un, vous avez juste besoin de penser avec votre tête et d’être au bon moment au bon moment.

“Mais vous devez calculer et lire le jeu un ou deux pas en avant parce que dans ce mouvement, je n’ai pas transpiré, je calculais simplement où tout le monde était sur le terrain, ajustant ma position en fonction de l’endroit où chacun se déplaçait… puis le le ballon s’est retrouvé avec moi et j’ai marqué.

“C’est parfois le but du football. Vous n’avez pas besoin de courir comme un fou et d’impressionner les gens – réfléchissez ! Ça commence là-bas.

Berbatov a joué au football à ses conditions

