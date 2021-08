Dimitar Berbatov dit à Anthony Martial de rester à Manchester United au milieu de l’intérêt de l’Inter Milan alors que l’ex-Red Devil met en évidence un domaine où Ole Gunnar Solskjaer peut améliorer son équipe

in

Dimitar Berbatov a déconseillé à Anthony Martial de chercher à quitter définitivement Manchester United cet été.

L’Inter Milan aurait un intérêt dans l’ancien attaquant monégasque, mais les Diables Rouges ne cherchent pas activement à vendre le joueur de 25 ans.

.

Martial en vedette dans la victoire de pré-saison de Man United contre Everton samedi

Et Berbatov – qui a été consulté par United alors qu’ils délibéraient sur un transfert pour Martial en 2015 – pense que Martial devrait rester à Old Trafford pour le moment.

“Anthony Martial pense probablement qu’il est dans une situation un peu difficile car avec l’arrivée de Sancho à United, le temps de jeu du Français va être réduit”, a déclaré Berbatov. Betfair.

“Je n’ai aucun doute que cela lui passera par la tête en ce moment, il se posera des questions en demandant:” Est-ce que je reste et me bats pour ma position, ou devrais-je commencer à chercher à passer dans une équipe où je jouerai plus régulièrement ?’

« L’Inter ne serait pas le meilleur endroit pour Martial. Son style de jeu est très technique et il convient au tête-à-tête avec les défenseurs. J’aimerais qu’il reste à United et se lance un défi.

“S’il peut montrer ce qu’il peut faire à l’entraînement puis dans les matchs, je pense qu’il ira bien et c’est une autre excellente option pour United.

.

Berbatov pense qu’Aaron Wan-Bissaka pourrait faire avec une solide concurrence à l’arrière droit

“J’espère qu’il pourra rester en forme, car il en a eu quelques-uns dans le passé et cela peut vraiment mettre un frein au développement d’un joueur.”

Pendant ce temps, l’ancien attaquant de United a mis en évidence un domaine qu’il pense qu’Ole Gunnar Solskjaer devrait chercher à renforcer cet été.

Il a ajouté : « L’équipe United est bien placée. Ils ont déjà dépensé pas mal d’argent et je ne les vois plus dépenser.

«Ils pourraient éventuellement chercher à se renforcer dans la position arrière droite.

« Aaron Wan-Bissaka est définitivement le premier choix, mais j’aimerais qu’il ait un soutien solide qui le mettra au défi et le poussera. A part ça, je pense qu’ils sont assez complets en tant qu’équipe.