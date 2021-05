Dimitar Berbatov envoie un message de transfert à Gareth Bale ⋆ .

Gareth Bale devrait retourner au Real Madrid après son prêt à Tottenham (Photo: AP)

Dimitar Berbatov a averti Gareth Bale de son retour au Real Madrid et a exhorté la superstar du Pays de Galles à envisager un transfert permanent à Tottenham.

Bale a passé la campagne 2020-21 en prêt aux Spurs, marquant 16 buts et réalisant sept passes décisives en 40 apparitions dans toutes les compétitions.

Le joueur de 31 ans est maintenant sur le point de retourner au Real Madrid, mais Berbatov estime qu’il ferait peut-être mieux de quitter les géants espagnols pour de bon.

Bale a eu une relation difficile avec Zinedine Zidane – qui a été fortement lié au départ du Bernabeu – et les fans du Real Madrid depuis qu’il a quitté Tottenham en 2013.

“ Gareth Bale est un joueur du Real Madrid, mais il a joué 34 matchs et a marqué 16 buts cette saison, ce qui est assez décent. S’il avait plus de temps de jeu, il aurait peut-être marqué plus ”, a déclaré Berbatov à Betfair.

“ Ses buts contre Leicester étaient excellents et j’espère qu’il y a une solution pour laquelle il est satisfait. Pourquoi ne pas rester aux Spurs s’il est heureux là-bas! J’aimerais le voir rester.

“ Il veut être aimé, respecté et valorisé chez les Spurs et cela semble être le cas maintenant.

Bale avec le patron par intérim des Spurs Ryan Mason (Photo: .)

«Je ne veux pas le voir retourner au Real Madrid et s’asseoir sur le banc. L’autre chose est de savoir s’il retourne au Real Madrid et joue si Zidane n’est pas là l’année prochaine.

“ Maintenant, Madrid a vu ce qu’il peut faire, peut-être qu’ils feront demi-tour et décideront de le jouer.

“ Vous devez dire que Bale a bien fait ce trimestre, peut-être que le Real peut penser qu’ils peuvent l’utiliser la saison prochaine et qu’il est un joueur utile de l’équipe. Cependant, je doute que ces différences soient corrigées.

«Il y a aussi les Euros à venir et il peut jouer un rôle central pour le Pays de Galles. Pendant les Euros, son agent travaillera dans les coulisses pendant qu’il se concentre sur le tournoi, puis ils le prendront à partir de là.

