Dimitar Berbatov exhorte Man Utd paria à changer d’avis et à partir

Dimitar Berbatov a exhorté un paria de son ancienne équipe Manchester United à changer d’avis et à quitter le club cet été.

United a une équipe empilée pour la saison à venir et une qui, selon leurs fans, peut défier pour le titre de Premier League. Leur profondeur d’attaque est particulièrement effrayante. L’acquisition de Jadon Sancho vient s’ajouter à une présence offensive déjà forte.

Un homme qui se trouve très en marge de cette présence est Donny van de Beek.

Malgré son arrivée de 35 millions de livres sterling de l’Ajax l’été dernier, il a eu du mal à gagner du temps et ne se rapproche pas du onze de départ cette saison.

Même s’il est loin d’être le début de la vie rêvée à Manchester, il est entendu que van de Beek est catégorique pour rester avec les Red Devils cette saison.

Mais Berbatov pense que cela pourrait être la mauvaise décision. En effet, il suggère que l’international néerlandais devrait faire pression pour une sortie.

“Je ne pense pas que nous allons voir plus de temps de jeu de Donny van de Beek”, a déclaré Berbatov à Betfair.

« C’est une situation vraiment étrange, décevante et surprenante. Ils ont dépensé environ 35 millions de livres sterling pour lui et, payer cela pour un joueur qui ne commence pas beaucoup de jeux, n’a pas de sens.

«Je ne blâme pas du tout le joueur, mais pour moi, c’est l’un des transferts les plus décevants de tous les temps.

« Il a beaucoup de qualité. Je n’aime pas quand les clubs achètent pour acheter et c’est l’une de ces situations. Je suis sûr qu’il frappe à la porte du directeur et pose des questions.

« Je pense que s’il n’est pas content, Van de Beek devrait pousser pour partir. Sa place dans l’équipe nationale est menacée, surtout maintenant avec Louis van Gaal aux commandes. Van Gaal est un disciplinaire qui aime que ses joueurs jouent au football.

Van de Beek a été sur le banc pour les deux premiers matchs de United. Il a peu de chances de dépasser Bruno Fernandes ou Paul Pogba.

Et le trio de Fred, Scott McTominay et Nemanja Matic a également été utilisé dans les positions centrales devant lui.

Berbatov tire des comparaisons de sa carrière

Ole Gunnar Solskjaer offert un peu d’espoir au jeune homme de 24 ans de plus de minutes cette saison quand il l’a félicité pour son physique amélioré.

Le patron des Red Devils a également déclaré plus tôt ce mois-ci: “On ne sait jamais comment les joueurs de l’étranger entrent, certains joueurs ont besoin d’un an.”

Mais Berbatov a connu une situation similaire dans sa carrière qu’il fait aussi des comparaisons.

Après des passages à Fulham et Monaco, il s’est rendu au PAOK en Grèce. Et il a également lutté pour le temps de jeu après avoir vendu le projet.

“Je sais ce que ressent Van de Beek”, a expliqué Berbatov. «À la fin de ma carrière, je jouais en Grèce, le président me voulait et m’a signé, mais l’entraîneur ne voulait pas de moi et nous avons eu quelques problèmes.

« C’est frustrant pour un joueur. Il doit réfléchir longuement à sa situation et à ce qu’il veut.

