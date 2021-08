Dimitar Berbatov exprime son inquiétude quant à l’avenir de Donny van de Beek à Manchester United – Man United News And Transfer News

Dimitar Berbatov a exprimé sa déception face au traitement réservé par Manchester United à Donny van de Beek.

Dans une interview avec l’ambassadeur de Betfair, l’ancien attaquant de United a souligné la mauvaise gestion du club envers le joueur de 24 ans.

Il a poursuivi en déclarant: “La fenêtre de transfert se termine mardi et, bien que United ait bien fait d’attirer de bons joueurs, je pense toujours qu’il pourrait y avoir des actions à venir avec les sorties.

«Je ne pense pas que nous allons voir plus de temps de jeu de Donny Van de Beek. C’est une situation vraiment étrange, décevante et surprenante.

«Ils ont dépensé environ 35 millions de livres sterling pour lui et, payer cela pour un joueur qui ne commence pas beaucoup de matchs, n’a pas de sens. Je ne blâme pas du tout le joueur, mais pour moi, c’est l’un des transferts les plus décevants de tous les temps.

Après une première saison amèrement décevante où il n’a réussi à commencer que quatre matchs de Premier League, le joueur de 24 ans serait désireux d’avoir un impact.

Van De Beek a été exclu de l’équipe néerlandaise pour les champions d’Europe 2020 en raison d’une blessure à l’aine.

Selon The Telegraph, il est parti immédiatement en vacances de deux semaines pour se vider la tête et recharger ses batteries et est revenu avec l’intention de s’assurer qu’il était bien mieux équipé pour faire face au rythme et à la physique de l’élite anglaise.

Le Néerlandais a travaillé dur en pré-saison et s’est considérablement renforcé.

Berbatov a poursuivi en déclarant : « Il a beaucoup de qualité. Je n’aime pas quand les clubs achètent pour acheter, et c’est l’une de ces situations. Je suis sûr qu’il frappe à la porte du directeur et pose des questions.

« Je pense que s’il n’est pas content, Van de Beek devrait pousser pour partir. Sa place dans l’équipe nationale est menacée, surtout maintenant avec Louis van Gaal aux commandes. Van Gaal est un disciplinaire qui aime que ses joueurs jouent au football.

Ole Gunnar Solskjaer a utilisé Van de Beek avec parcimonie, choisissant d’utiliser Fred et Mctominay au milieu de terrain. Berbatov estime que le Néerlandais ne fait pas partie des plans de Solskjaer et doit passer à autre chose pour le bien de sa carrière.

“Paul Pogba et Bruno Fernandes sont intouchables au milieu de terrain de United en ce moment. Scott McTominay, Fred et même Nemanja Matic, 33 ans, devancent van de Beek.

« Je sais ce que ressent Van de Beek. À la fin de ma carrière, je jouais en Grèce ; le président me voulait et m’a signé, mais l’entraîneur ne voulait pas de moi, et nous avons eu des problèmes.

« C’est frustrant pour un joueur. Il doit réfléchir longuement à sa situation et à ce qu’il veut.