Dimitar Berbatov: Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer en bonne position – Man United News And Transfer News

L’ancienne star de Manchester United, Dimitar Berbatov, a appelé les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer à se battre pour le titre de Premier League cette saison.

Le légendaire Norvégien a maintenant ajouté Jadon Sancho et Raphael Varane à son équipe et ses options sont donc bien meilleures qu’auparavant.

Étant donné que United a terminé à la deuxième place la saison dernière, on s’attend à ce que le club défie plus sérieusement cette fois-ci.

Les hommes de Solskjaer ont passé un certain temps à la première place lors de la dernière campagne, mais ont finalement cédé la place à Manchester City qui s’est ensuite éloigné du reste du peloton.

Les Red Devils viseront désormais à en faire un défi pour le titre plus disputé, même s’ils devront également faire face à une équipe forte de Chelsea.

Selon BetFair, Berbatov a déclaré : « Manchester United est en bonne position pour se battre pour le titre, surtout après les signatures qu’ils ont faites cet été.

“Je suis très heureux qu’ils fassent venir Raphael Varane du Real Madrid. Il est vainqueur de la Coupe du monde et de la Ligue des champions, il a une mentalité de gagnant et il a joué avec les meilleurs au fil des ans. C’est donc une excellente signature et j’ai hâte de voir comment il va s’installer dans l’équipe et complimenter Harry Maguire.

«Jadon Sancho est déjà de bons amis avec les joueurs anglais de l’équipe de United, ce qui est une bonne chose à avoir lorsque vous entrez dans une nouvelle équipe. Espérons que cela l’aidera à s’installer rapidement.

“Nous connaissons déjà sa qualité, mais il a encore beaucoup de place pour qu’il grandisse et j’espère qu’à United, l’un des plus grands clubs du monde, il pourra réaliser son potentiel. Je suis sûr qu’il va aussi pousser les autres vers l’avant pour qu’ils soient aussi plus performants. Cela a tendance à se produire lorsque vous avez un joueur de grande qualité à côté de vous, vous améliorez votre jeu.

« L’équipe United est bien placée. Ils ont déjà dépensé pas mal d’argent et je ne les vois plus dépenser. Ils pourraient éventuellement chercher à se renforcer dans la position arrière droite. Aaron Wan-Bissaka est définitivement le premier choix, mais j’aimerais qu’il ait une sauvegarde solide qui le mettra au défi et le poussera. A part ça, je pense qu’ils sont assez complets en tant qu’équipe.

Bien que l’équipe semble plus forte, il faut dire que les rivaux de Manchester United se sont également beaucoup renforcés.

Chelsea et City ont déjà été mentionnés, mais Liverpool ne doit pas être oublié et on s’attend à ce qu’ils fassent mieux que la saison dernière étant donné qu’elle a été massivement perturbée par les blessures de joueurs clés.

Tottenham Hotspur peut ressembler à une équipe affaiblie, mais le nouveau manager Nuno devrait redonner vie aux joueurs de qualité dont ils disposent déjà.