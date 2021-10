Dimitar Berbatov: Ole Gunnar Solskjaer n’est pas la bonne personne – Man United News And Transfer News

470

Le grand Dimitar Berbatov de Manchester United a carrément dit à Ole Gunnar Solskjaer qu’il n’était pas la bonne personne pour faire avancer le club.

Le Bulgare, maintenant à la retraite, insiste sur le fait qu’il essaie seulement d’être réaliste et qu’il est sûr de dire qu’il dit ce que de nombreux fans ressentent actuellement.

Selon Manchester Evening News, Berbatov a déclaré : « À en juger par le match de Liverpool, Solskjaer n’est pas la bonne personne pour faire avancer le club.

« Pour certains fans, c’est le match le plus important de la saison et nous voulons battre Liverpool peut-être plus que nous ne voulons battre City.

« Cela étant dit, nous devons regarder la situation dans son ensemble et il y a beaucoup plus de matchs à venir, s’ils ne gagnent pas les deux prochains matchs, Ole va avoir de gros problèmes.

« J’ai lu les derniers rapports disant que son travail est sécurisé pour le moment, mais s’il perd le prochain couple, il aura du mal à justifier sa position et je ne serai pas surpris s’ils ont déjà commencé à chercher quelqu’un à qui parler au cas où il perdrait les deux prochains matchs.

« La prochaine étape pour United est trois matches difficiles: Spurs à l’extérieur, Atalanta à l’extérieur et City à domicile. J’ai évidemment un fort sentiment envers United et Solskjaer pour diverses raisons, mais j’essaie aussi d’être réaliste et je vois que s’ils jouent de la même manière contre les Spurs que contre Liverpool, alors ils sont en difficulté.

« Les Spurs sont une équipe qui monte et descend, et c’est un match gagnable pour United, mais s’ils le perdent, les deux matchs suivants deviennent encore plus difficiles et Solskjaer ne sera pas en mesure de rester à United. S’ils ne battent pas les Spurs, ils auront du mal au cours des deux prochains matchs et le manager en portera la responsabilité. »

Solskjaer n’a certainement pas de liste de matches à suivre, mais il en avait une plus tôt dans la saison.

C’est pourquoi le légendaire Norvégien a appelé ses joueurs à frapper le sol cette fois-ci afin d’obtenir une bonne forme.

Il semblait qu’ils aient répondu à sa demande lorsqu’ils ont éliminé Leeds United le premier jour de match, mais il n’y a eu pratiquement aucune bonne performance depuis.

Solskjaer a sans doute construit la meilleure équipe depuis la retraite de Sir Alex Ferguson, mais n’a pas réussi à en tirer le meilleur parti tout au long de la saison.

L’attaque a des ratés, la défense est facilement coupée et le milieu de terrain peut aussi bien être inexistant.

La nature des erreurs commises lors de la lourde défaite 5-0 contre Liverpool a conduit beaucoup à conclure que l’entraînement est clairement insuffisant.

C’était aussi la goutte d’eau pour de nombreux fans de United et il n’en reste plus beaucoup qui croient encore en lui.