Dimitar Berbatov partage ses réflexions sur la meilleure position de Cristiano Ronaldo – Man United News And Transfer News

L’ancienne star de United, Dimitar Berbatov, a parlé de la meilleure position de Cristiano Ronaldo pour United.

Il y a eu beaucoup de débats sur l’endroit où le manager, Ole Gunnar Solskjaer jouera l’attaquant ; sur l’aile comme son précédent passage au club ou en tête comme ces dernières années pour la Juventus et le Portugal.

Il devrait faire ses deuxièmes débuts au club le samedi 11 contre Newcastle United.

L’ancien attaquant de United Berbatov pense que Solskjaer devrait le jouer comme le numéro neuf car c’est là qu’il devrait être le plus efficace.

S’adressant au miroir, il a déclaré: “Je pense que Ronaldo a 36 ans maintenant, il n’est pas aussi rapide qu’avant.”

Il a poursuivi: “Je me souviens quand Ryan Giggs entrait dans la fin des années 30 et qu’il ne jouait plus à gauche, alors il ajustait son jeu et sa position.”

“Dans le cas de Ronaldo, je pense que la position d’avant-centre est la meilleure pour lui en ce moment même parce qu’il est bon pour terminer l’attaque; pied gauche, pied droit, diriger le ballon.

Il a fait référence aux fortes options offensives de United. «Quand vous avez Sancho, Rashford, Greenwood, Martial autour de vous – tous les joueurs qui aiment venir de l’extérieur et couper à l’intérieur ou faire des croix – je pense qu’il tirera profit du fait que les jeunes joueurs courent autour de lui et lui fournissent juste pour marquer. “

Cependant, Paolo Di Canio n’est pas d’accord. “Je le vois toujours commencer à gauche”, a-t-il déclaré au podcast In The Box de Gazzetta dello Sport, via le même article Mirror.

“Mais United a d’autres joueurs dans la même position, y compris Sancho, qui a été payé 85 millions d’euros, mais a eu du mal à s’installer jusqu’à présent.”

Il semble plus probable que Berbatov ait raison et que Ronaldo jouera en tant qu’attaquant, même si, en fonction des circonstances du match, il pourrait bien sûr s’adapter pour jouer n’importe où le long de la ligne de front si nécessaire.