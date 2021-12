Dimitar Berbatov pense qu’Edinson Cavani devrait déménager à Barcelone pour gagner plus de temps de jeu – Man United News And Transfer News

L’ancien attaquant de Manchester United, Dimitar Berbatov, pense qu’Edinson Cavani devrait signer pour le FC Barcelona pour obtenir plus de temps de jeu.

Cavani a été l’une des signatures de renom de United à l’été 2020 et a marqué des buts cruciaux pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer la saison dernière.

En 47 apparitions, il a marqué 18 fois, dont 11 en Premier League (Transfermarkt).

Le joueur de 34 ans n’a pas eu de chance avec ses blessures et a raté plus de 30 matchs avec les Diables rouges.

Il a récemment subi une blessure au tendon et devrait être de retour en action bientôt.

Le nouveau manager Ralf Rangnick a une pléthore d’options à choisir en attaque.

Les goûts d’Anthony Martial, Marcus Rashford et Mason Greenwood sont tous assez capables de jouer le rôle d’attaquant.

De plus, l’arrivée de Cristiano Ronaldo cet été s’est toujours traduite par une réduction de son temps de jeu.

Tout au long de sa carrière de manager, Rangnick a montré une préférence pour jouer des attaquants jeunes et dynamiques qui peuvent aider dans les transitions rapides.

Cela pourrait pousser l’Uruguayen plus loin dans la hiérarchie du club.

L’ancien attaquant Berbatov estime que Cavani devrait chercher ailleurs pour le temps de jeu.

Il a déclaré à Betfair : « Malgré une bonne saison la dernière fois, Cavani n’a pas assez joué. Quand quelqu’un comme Ronaldo entre dans le club, il est sous toutes les coutures, il joue tous les matchs, et dans le monde du football, cela arrive.

« Ce n’est pas une situation juste parce que Cavani a si bien fait pour l’équipe la saison dernière, il a obtenu un nouveau contrat, mais Ronaldo a pris sa place dans l’équipe. Ce n’est pas juste, mais cela arrive dans le football.

Cavani a été lié à un déménagement à Barcelone en janvier, et Berbatov pense que le déménagement est bon pour sa carrière.

« S’il y a une chance pour Cavani de quitter le club, s’il y a une offre de Barcelone, alors, bien sûr, il pensera à la prendre pour obtenir plus de football, et s’il obtient plus de temps de jeu en Liga, alors je le soutiendra et lui dira « va y jouer, ça sonne comme une bonne affaire, beaucoup d’argent et tu n’as plus 24 ans ».

«Je peux voir Cavani y aller, ne pas jouer tous les matchs, mais il sera un ajout solide et fournira des buts parce que c’est ce qu’il fait partout où il va.

« J’espère que Cavani aura tous les détails sur le Barça, comment ils s’entraînent, comment ils se préparent et ce qu’ils attendent de lui, puis il prendra une décision.

« Quoi que ce soit, le Barca est le Barca, et quand ils viennent vous demander, bien sûr, il est difficile de dire non. Avec Cavani qui ne joue pas à United, c’est une décision facile.