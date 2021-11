Dimitri Payet a frappé avec une bouteille et Marseille voit son QUATRIÈME match de la saison suspendu, mais quels autres matchs ont été annulés à mi-match, notamment le derby de Milan et Blackpool contre Huddersfield

Un autre match de Marseille a été suspendu en raison de problèmes de foule lorsque le capitaine Dimitri Payet a été touché par une bouteille lancée des tribunes de Lyon.

Le match avait à peine commencé que Payet s’est approché du drapeau de coin à la quatrième minute, où il a été frappé à la nuque par une bouteille.

Payet a pris un vilain coup d’une bouteille d’eau volante

Ce n’est pas la première fois que Payet a un incident avec une bouteille d’eau volante

Le patron de Marseille Jorge Sampaoli a vu quatre matchs suspendus cette saison

Le président marseillais Pablo Longoria a déclaré : « C’est une soirée sombre pour le football, nous sommes venus jouer un match. La décision sportive a été d’arrêter le jeu, à part ça il y a beaucoup de questions à analyser mais surtout sportives.

Ce n’est pas la première fois qu’un match de Marseille est interrompu cette saison, et ce n’est pas non plus la seule occasion où il s’agit de Payet et d’une bouteille.

Lors d’un affrontement avec Nice en août, plusieurs objets ont été jetés sur le terrain, Payet en a ramassé un et l’a renvoyé directement d’où il venait.

Un mois plus tard, à Angers, des violences ont éclaté dans la foule, les supporters marseillais se déversant sur le terrain et se battant avec les stewards.

En octobre, un autre match de Marseille a dû être suspendu avec l’intervention de la police anti-émeute lorsque des fusées éclairantes ont été lancées entre des supporters lors d’un affrontement en Ligue Europa contre Galatasary au stade Vélodrome.

Au fil des ans, de nombreux jeux à travers le monde ont été abandonnés à la fois pour des manifestations assises et des bagarres totales.

Ici, talkSPORT.com examine certains des exemples les plus notables…

AC Milan vs Inter Milan 2005

Le jeu est surtout connu pour une image emblématique de Marco Materazzi et Rui Costa se tenant unis sur le terrain de San Siro alors que des missiles envahissaient le gazon.

L’Inter et l’AC se partagent le stade historique et se sont affrontés lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions en 2005.

Menant 2-0 à l’aller, les Rossoneri de Carlo Ancelotti ont accru leur avance au match retour grâce au but d’Andriy Shevchenko en première mi-temps.

Materazzi et Costa observent le gazon de San Siro touché par des missiles

Cependant, l’arbitre allemand Markus Merk a enragé les supporters de l’Inter lorsqu’il a refusé l’égalisation de Cambiasso et que des missiles ont bombardé le terrain.

Le gardien de but de l’AC, Dida, a lui-même été touché par l’un des feux d’artifice et a été soigné pour des brûlures au premier degré à l’épaule.

Le match a été temporairement suspendu avant d’être abandonné et Milan a remporté une victoire 3-0 – s’inclinant finalement contre Liverpool en finale.

L’Inter a ensuite été condamné à jouer ses six prochains matchs européens à huis clos, tandis qu’il a également été condamné à une amende d’environ 132 000 £.

Des fusées éclairantes ont englouti le terrain

Le gardien de l’AC Milan Dida a été touché par une fusée éclairante lancée depuis les tribunes

Il a reçu un long traitement

Les pompiers sont venus nettoyer les fusées éclairantes, avant que le match ne soit annulé

Blackpool contre Huddersfield 2015

Les Tangerines ont été frappés d’une déduction suspendue de trois points et d’une amende de 50 000 £ à la suite d’une invasion de terrain lors d’un affrontement avec les Terriers.

Le match était le dernier match d’une saison misérable pour Blackpool au cours de laquelle les supporters ont envahi le gazon pour protester contre le président de l’époque, Karl Oyston.

Les fans des Seasiders avaient déjà vu leur club relégué en Ligue 2 avant le match lorsqu’ils ont interrompu le match après 48 minutes.

Après une démonstration de sit-in dans le cercle central qui a duré plus d’une heure, l’arbitre Mick Russell a été contraint d’annuler le match.

L’EFL a par la suite déclaré le résultat 0-0 tandis que Blackpool était également menacé de matchs à huis clos si les problèmes de fans persistaient.

Heureusement pour les fans, Simon Sadler a depuis réalisé une acquisition de 96,2% du club – qui est maintenant de retour dans le championnat.

Le match de Blackpool contre Huddersfield a été décrété 0-0 après une invasion de terrain

Les fans de Tangerines ont également manifesté à l’extérieur du sol contre la famille Oyston avant le matc

Leyton Orient contre Colchester 2017

Les O ont été impliqués dans l’un des scénarios les plus uniques du football anglais lorsque leur match contre les U a été initialement abandonné.

Les fans d’Orient ont pris d’assaut le terrain pour une manifestation contre la propriété de Francesco Becchetti.

L’Italien avait supervisé une chute de la Ligue nationale pour la première fois en 112 ans et de mauvaises finances les avaient mis au bord de l’extinction.

Lorsque les fans ont refusé de quitter le Breyer Group Stadium, l’Orient et l’EFL ont annoncé que le match avait été abandonné.

Pourtant, incroyablement, le match a repris une fois que tous les supporters étaient partis pour jouer les huit dernières minutes avec Colchester gagnant 3-1.

L’EFL a déclaré qu’elle reconnaissait « le droit de protester », mais a estimé que le match devait se terminer car les U étaient toujours en mesure de se qualifier pour les play-offs.

Colchester s’est finalement retrouvé en dehors du top six cette saison-là tandis qu’Orient a obtenu une promotion en Ligue 2 en 2019 après un exil de deux ans sous la direction du nouveau propriétaire Nigel Travis.

Les fans d’Orient ont pris d’assaut le terrain contre Colchester pour protester contre le propriétaire de l’époque, Becchetti

L’EFL a affirmé que le match avait été abandonné pour éliminer les supporters avant que le match ne reprenne secrètement

Santos vs Independiente 2018

Le match retour de Santos en Copa Libertadores avec Independiente il y a trois ans a été abandonné dans des circonstances étranges.

Les deux équipes avaient fait match nul 0-0 lors du match aller, mais quelques heures avant la deuxième rencontre, l’équipe argentine Independiente a remporté une victoire 3-0.

Santos a été réputé avoir aligné un joueur inéligible après que la CONMEBOL a décidé que Carlos Sanchez n’avait pas purgé une interdiction d’un carton rouge remis en 2015 lorsqu’il jouait pour River Plate.

L’équipe brésilienne a fait valoir que le milieu de terrain avait joué après que le propre système de la CONMEBOL n’ait montré aucune interdiction en suspens et que leurs fans étaient furieux.

La police anti-émeute était nécessaire lors du match de la Copa Libertadores entre Santos et Independiente

Santos a fait appel et Sanchez a été autorisé à jouer dans le match retour, mais la décision de donner à Independiente une victoire 3-0 dès le premier match a été maintenue.

Les supporters de Santos ont commencé à lancer des missiles vers le banc rival tard lors du match retour avec un match bloqué à 0-0.

D’autres fans ont ensuite pris d’assaut la clôture d’enceinte, incitant la police à les repousser avec des matraques et à lancer plus tard des grenades à percussion.

L’arbitre a interrompu le match pour tenter de réprimer la violence, mais quelques minutes plus tard, les équipes ont été emmenées dans les vestiaires et ont abandonné le match.

Les partisans de Santos ont commencé à lancer des missiles vers le banc Independiente

La police a été forcée d’envelopper des matraques contre la clôture alors que les fans tentaient d’envahir le terrain

Sauterelles vs Sion/ Lucerne 2019

Les Grasshoppers du côté suisse ont été contraints de faire face à de nombreuses protestations – mais aucune plus que la saison 2018/19.

La formation zurichoise avait participé à la Ligue des champions quatre ans plus tôt, mais elle était désormais au bord de la relégation.

Un affrontement avec Sion – qui a ensuite remporté une victoire 3-0 – a dû être abandonné à la 56e minute après que les fans aient lancé des feux d’artifice sur le terrain.

Les Grasshoppers menaient déjà 2-0 lorsque les supporters ont bombardé le terrain de pyrotechnie uniquement pour qu’un autre match soit arrêté des mois plus tard.

Un match à l’extérieur contre Lucerne a été interrompu en seconde période, le club s’inclinant 4-0 alors que les fans menaçaient de se répandre sur le gazon.

Les médias suisses ont déclaré que les fans des Grasshoppers avaient demandé aux joueurs de remettre leurs maillots car ils n’étaient pas dignes de les porter.

Le club a déclaré qu’il avait décidé de remettre des maillots aux fans « parce que la situation menaçait de s’aggraver ».

« La décision ne signifie pas que nous approuvons un comportement antisportif et humainement discutable », ont-ils déclaré dans un communiqué.