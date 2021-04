Dimitri Payet, repensé par Sampaoli

29/04/2021 à 20:43 CEST

Alberto Teruel

Dimitri Payet vit une seconde jeunesse à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain français, après une très mauvaise première moitié de saison, est ressuscité de ses cendres et a une nouvelle fois offert des traces de ce redoutable joueur qui a émerveillé Marseille en 2018. Cette amélioration semble répondre à l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc, car l’entraîneur argentin a l’habitude de tirer le meilleur parti de ses joueurs.

Le stade Auguste Delaune, qui a accueilli l’affrontement entre le Stade de Reims et Marseille, a été témoin du doublé de Payet, qui a certifié une série de quatre matchs sans défaite. Lors d’une conférence de presse, Jorge Sampaoli a révélé la clé de la résurgence des Français. “Vous devez comprendre la raison de leurs irrégularités et leur donner des outils pour éviter cette situation, pour que le football soit à la hauteur d’autres tentations. Ces derniers temps, les joueurs ont du mal à se concentrer exclusivement sur le football, et les entraîneurs doivent les aider. “

La résurgence de Payet arrive un peu tard pour les intérêts de Marseille concernant leurs aspirations au titre de champion, même si cela peut encore aider le club à atteindre des positions européennes. “Payet est dans un très bon état d’esprit, et c’est essentiel. Il améliore ses records à la fois pour les buts (7) et les passes décisives (9). Il semble avoir compris les besoins de l’équipe, il est enthousiasmé. Le plus difficile maintenant est de maintenir cet état. Je crois en ses capacités et j’espère qu’il continue de s’améliorer. “