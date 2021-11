Dimitri Payet touché avec une bouteille dans les tribunes alors que Marseille voit son QUATRIÈME match de la saison suspendu en raison de problèmes de foule

Un autre match de Marseille a été suspendu en raison de problèmes de foule lorsque le capitaine Dimitri Payet a été touché par une bouteille lancée des tribunes de Lyon.

Le match avait à peine commencé que Payet s’est approché du drapeau de coin à la quatrième minute, où il a été frappé à la nuque par une bouteille.

Payet a pris un vilain coup d’une bouteille d’eau volante

Ce n’est pas la première fois que Payet a un incident avec une bouteille d’eau volante

Les médecins ont dû venir s’occuper du Français

L’ancienne star de West Ham a frappé le pont après avoir été frappé, attirant l’attention de ses coéquipiers, dont Matteo Guendouzi, l’équipier d’Arsenal.

Les médecins ont attiré l’attention de Payet avant que l’arbitre Ruddy Buquet ne décide de suspendre la procédure, renvoyant les joueurs dans le tunnel.

Au grand dam de Marseille, le match devrait reprendre. Cependant, Payet ne devrait plus jouer un rôle dans le match.

Ce n’est pas la première fois qu’un match de Marseille est interrompu cette saison, et ce n’est pas non plus la seule occasion où il s’agit de Payet et d’une bouteille.

Cette fois, c’est Payet qui a été touché, et il a dû se faire soigner

Guendouzi d’Arsenal fulminait contre encore plus de problèmes de foule

Lors d’un affrontement sur la côte sud avec Nice en août, un certain nombre d’objets ont été jetés sur le terrain, Payet en a ramassé un et l’a renvoyé directement d’où il venait.

L’enfer s’est déchaîné avec des supporters faisant irruption sur la surface de jeu, attaquant les joueurs alors qu’une mêlée éclatait.

Des scènes similaires se sont produites lors du voyage de Lille à Lens, et Marseille n’a pas tardé à faire la une des journaux.

Un mois plus tard, à Angers, des violences ont éclaté dans la foule, les supporters marseillais se déversant sur le terrain et se battant avec les stewards.

En octobre, un autre match de Marseille a dû être suspendu avec l’intervention de la police anti-émeute lorsque des fusées éclairantes ont été lancées entre des supporters lors d’un affrontement en Ligue Europa contre Galatasary au stade Vélodrome.

