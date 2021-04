Dimitrov du Monte Carlo Masters: programme et où regarder à la télévision

15/04/2021 à 07:17 CEST

Ronald Goncalves

est jeudi, honorant son engagement à les huitièmes de finale du Monte Carlo Masters, Raphael Nadal Oui Grigor Dimitrov s’affrontera dans un nouveau chapitre du tournoi ATP.

Donc, après avoir été dispensé du premier tour du tournoi, le manacorí a gagné contre Federico Dalbonis au dernier tour, le battre par 6-1 et 6-2 et étendre sa séquence de victoires sur l’Argentin à 5. A cette occasion, cependant, il jouera la nouvelle phase du Masters contre un adversaire qui en sait plus en profondeur, étant que ils se sont rencontrés 14 fois, dont 13 ont abouti à la victoire de Nadal.

D’autre part, il est impératif de souligner que ce nouveau jour aura également la présence de plus d’espagnol. En particulier, AAlejandro Davidovich affrontera le Français Lucas Pouille à 11h00, tandis que Roberto Bautista affrontera Andrey Rublev après le match entre Nadal et Dimitrov et, simultanément, Pablo Carreno affrontera Casper Ruud.

HORAIRE ET O VOIR LE NADAL – DIMITROV DES MAÎTRES DE MONTECARLO

La confrontation entre Raphael Nadal Oui Grigor Dimitrov du Mastes de Monte Carlo ce sera fait Jeudi 15 avril à 15 h 00, et peut être vu en Espagne à travers # Allons-y de Movistar.