Dimitrov élimine Roberto Bautista au premier tour de Cincinnati

17/08/2021 à 20h26 CEST

Le Bulgare Grigor Dimitrov, numéro 21 mondial, s’est imposé ce mardi par 6-3 et 6-4 face à l’Espagnol Roberto Bautista, treizième tête de série, au premier tour du tournoi Masters 1000 de Cincinnati.

Le quatrième triomphe des Bulgares en cinq matchs contre les Espagnols, qui n’ont remporté que le premier entre eux, celui qu’ils ont disputé en 2013 en Chine, a été forgé dans le meilleur match du fond du terrain par Dimitrov et surtout la puissance de sa sortie, obtenu 16 as, c’est ce qui a fait la différence dans un match qui a duré une heure et 22 minutes.

Le tennisman espagnol pouvait à peine placer deux services directs et faire un “break” à Dimitrov, 30 ans, pour deux que le joueur bulgare a réalisé.

Baustista Agut, bien qu’il ait toujours essayé de rester dans le match, a vu comment à la fin les coups décisifs tombaient toujours du côté de Dimitrov, qui, avec le service en son pouvoir sur le premier ballon de match qu’il avait, en a profité pour assurer la victoire sans que le joueur de tennis espagnol ne puisse marquer un seul but.

Le rival de Dimitrov au deuxième tour sera le vainqueur du match entre l’Américain Marcos Girón et le Kazakh Alexander Bublik.