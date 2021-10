Dimon de JPMorgan implique que Bitcoin peut atteindre 400 000 $ en 5 ans, mais une certaine réglementation pour l’actif cryptographique est inévitable ZyCrypto

Publicité





Jamie Dimon de JPMorgan a récemment longuement parlé de son point de vue sur Bitcoin et son avenir possible. Le PDG a exposé ses réflexions sur Bitcoin dans une récente interview avec India Times, et contrairement aux fois précédentes, ce n’était pas aussi baissier.

Le PDG de JPMorgan est convaincu que Bitcoin obtiendra la réglementation qu’il mérite

Bien qu’il maintienne qu’il ne se soucie pas de Bitcoin et que le débat continu sur les monnaies numériques est une perte de temps colossale, il est certain que les monnaies numériques finiront par être réglementées.

« Les gouvernements réglementent à peu près tout. Je ne sais pas si c’est un atout. Je ne sais pas si c’est un change. Je ne sais pas si c’est une monnaie. Je ne sais pas si ce sont les lois sur les valeurs mobilières, mais ils vont le faire. Et cela le limitera dans une certaine mesure.

Ses déclarations sont assez optimistes compte tenu des frictions entre l’industrie de la crypto-monnaie et la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Alors que la SEC réprime les entreprises de crypto-monnaie, les acteurs du marché ont exprimé leurs craintes quant à l’avenir possible de Bitcoin.

De plus, il a fait une déclaration plutôt optimiste sur la direction que prend le prix du Bitcoin. Bien qu’il reste assez baissier sur les crypto-monnaies en général, il explique que Bitcoin a le potentiel d’être multiplié par 10 en cinq ans, malgré ses conseils selon lesquels les investisseurs qui se penchent pour acheter du Bitcoin sont imprudents.

« Je ne suis pas un acheteur de bitcoin. Je pense que si vous empruntez de l’argent pour acheter du bitcoin, vous êtes un imbécile. Cela ne veut pas dire que son prix ne peut pas être multiplié par 10 au cours des cinq prochaines années. Mais je m’en fiche de ça. J’ai appris il y a longtemps à comprendre ce que vous voulez, à faire ce que vous voulez et à réussir vous-même.

Un aperçu de la course intéressante de JPMorgan avec Bitcoin

Les responsables de JPMorgan et le PDG lui-même ont fait plusieurs déclarations baissières à propos de Bitcoin dans le passé. En 2017, Jamie Dimon, le PDG de JPMorgan a qualifié l’actif de fraude, affirmant en outre que Bitcoin était pire qu’un bulbe de tulipe et qu’il pouvait entraîner la destruction de quelqu’un. “Ça ne finira pas bien”, a-t-il conclu.

Trois mois plus tard, Bitcoin a atteint un sommet de 20 000 $. En 2020, l’adoption a commencé à augmenter et les sentiments ont rapidement changé, et la centrale bancaire de Wall Street approuverait deux comptes d’échange Bitcoin (Coinbase et Gemini). Début 2021, la banque prédirait un prix très haussier pour le Bitcoin ; 146 000 $ à long terme alors qu’il court contre l’or.

De toute évidence, les marées changent et à mesure que l’adoption de Bitcoin augmente, il ne serait pas surprenant de voir les sceptiques traverser.