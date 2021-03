D’importantes sorties de fonds étrangers sont improbables, une économie forte pourrait aider les bénéfices à moyen terme ENTRETIEN

Il y a un an, l’indice astucieux de moyenne capitalisation proposait une remise d’environ 20% par rapport à l’indice astucieux 50. (Image: REUTERS)

Après avoir inondé les marchés intérieurs de fonds pendant 10 des 12 mois de cet exercice, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont ralenti le volume des entrées ce mois-ci. Cela pourrait-il poser un défi pour Dalal Street et les FII pourraient-ils devenir des vendeurs nets en 2021? V Srivatsa, vice-président exécutif et gestionnaire de fonds – Equity, UTI Mutual Fund, ne pense pas. Dans une interview avec Kshitij Bhargava de Financial Express Online, le gestionnaire du fonds a déclaré que l’Inde continuait d’être au centre des préoccupations des marchés émergents pour la plupart des FII alors qu’il excluait toute vente importante par les FII. Voici les extraits édités.

Êtes-vous préoccupé par le fait que les investisseurs étrangers retirent l’argent qu’ils ont investi en Inde au cours de cet exercice?

Le retrait de FII peut avoir des effets à court terme, cependant, les marchés ont appris à vivre avec cette volatilité sur le long terme et ne voient aucune raison de s’inquiéter à ce sujet. L’Inde reste au centre des préoccupations des marchés émergents pour la plupart des FII, alors qu’ils pourraient jouer des transactions tactiques, sur le long terme, nous ne voyons pas d’impact majeur d’une vente à la baisse.

On a beaucoup parlé des actions Midcap et Smallcap; comment vous sentez-vous à leur sujet? Y a-t-il une opportunité ici?

Il y a un an, l’indice astucieux de moyenne capitalisation proposait une décote d’environ 20% par rapport à l’indice astucieux 50 qui s’est maintenant converti en une prime d’environ 10% compte tenu de la forte surperformance des actions de moyenne capitalisation. Cela s’est produit comme l’année dernière, nous étions au milieu de la crise des covid et les sentiments et la liquidité étaient médiocres, ce qui se reflétait dans la décote de l’indice de moyenne capitalisation à 50%. Alors que le changement des perspectives économiques a conduit au retour de la prime aux hauteurs vues en FY18. Nous voyons la prime se maintenir grâce à une forte reprise de l’économie, ce qui entraînerait de meilleures surprises en matière de bénéfices dans les actions de moyenne capitalisation.

Dans le cas d’une hausse des rendements obligataires, pensez-vous que les investisseurs pourraient abandonner les grandes capitalisations dans un tel scénario?

Comme indiqué précédemment, il ne semble pas y avoir d’attrait relatif des moyennes capitalisations en tant que classe pour surperformer les grandes capitalisations sur la base de l’évaluation, cependant, il pourrait y avoir des opportunités spécifiques à une action ou à un secteur sur lesquelles il est possible de capitaliser.

Nous avons beaucoup d’activité en matière d’introduction en bourse récemment. Pensez-vous que cela a eu un effet sur la liquidité du marché?

La hausse des marchés s’accompagne toujours d’une série de problèmes publics alors que les entreprises tentent de tirer profit de la hausse des marchés. Cependant, nous ne voyons aucun problème de taille méga qui puisse aspirer des liquidités et les problèmes actuels proviennent également des industries du nouvel âge qui élargiront les marchés et seront positifs à long terme.

Nifty Pharma est en baisse de 10% par rapport à la mi-janvier, est-ce une correction suffisante pour revenir sur les actions pharmaceutiques?

Nous restons positifs sur le secteur pharmaceutique car les perspectives de croissance à long terme restent très bonnes et bien que la valorisation ait remonté des creux de l’année dernière, elles restent raisonnables en ce qui concerne les perspectives de croissance et les activités de haute qualité que cela offres du secteur. Le secteur vient d’une période de souffrance tant sur les marchés intérieurs que sur les marchés d’exportation et nous assistons à un retour à la croissance à long terme dans les deux segments.

Sur quel espace êtes-vous le plus optimiste pour l’exercice à venir?

Nous restons optimistes quant à la reprise économique intérieure et pensons que les biens d’équipement, les infrastructures, l’immobilier, les banques axées sur les entreprises et les automobiles offrent une très bonne représentation de ce thème.

