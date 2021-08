Dina Asher-Smith revient de blessure pour aider l’équipe GB à établir un record national ⋆ .

L’équipe britannique du 4x100m a établi un record national (Photo: . via .)

Dina Asher-Smith a ignoré une blessure aux ischio-jambiers pour revenir dans les éliminatoires du relais 4x100m féminin et a aidé l’équipe GB à établir un nouveau record national.

Asher-Smith a vu ses espoirs individuels anéantis car elle n’a pas réussi à se remettre suffisamment d’une déchirure aux ischio-jambiers en juillet.

Elle n’a pas réussi à se qualifier pour la finale du 100 m et s’est ensuite retirée du 200 m en larmes.

Mais la championne du monde du 200 m a pu concourir aux côtés de ses coéquipières britanniques jeudi, la Grande-Bretagne remportant sa manche.

Asher-Smith a couru la troisième étape alors que le quatuor de l’équipe GB a réalisé un record britannique de 41,55 secondes.

Asher-Smith impressionné lors de la finale du relais 4x100m (Photo: PA)

Ce faisant, elles ont remporté leur course devant les États-Unis et la Jamaïque – qui étaient privés des médaillées d’or et d’argent du 100 m féminin individuel Elaine Thompson-Herah et Shelly-Ann Fraser-Pryce – et ont atteint la finale du relais 4×100 m féminin, qui a lieu vendredi.

Asher-Smith s’alignera aux côtés de ses compatriotes Asha Philip, Imani-Lara Lansiquot et Daryll Neita alors qu’ils cherchent à améliorer leur bronze à Rio 2016.

“Il n’y avait aucun doute dans mon esprit que je ferais la queue ici aujourd’hui parce que le relais est vraiment important, nous avons obtenu une médaille de bronze à Rio”, a déclaré Asher-Smith à BBC Sport.

« Ces dames sont en pleine forme, elles sont incroyablement talentueuses, alors je savais que je devais me reposer et me préparer pour l’épreuve par équipes. Je me suis entraîné dur pour me préparer.

Plus : Jeux olympiques



«Ce (gagner une médaille) serait absolument incroyable, mais encore une fois, ce n’est pas la chose à laquelle je pense en ce moment. Il s’agit de rester concentré.

«C’est là où j’ai la tête depuis la semaine dernière. Cela n’a pas été dans ce qui s’est passé. Cela n’a pas été sur le 100m ou 200m. Il s’agissait de me remettre sur la piste d’entraînement et de m’assurer d’apporter mon A-game absolu à cette course.

«Bien sûr, cela (une médaille) signifierait des choses incroyables pour tout le monde. Nous sommes médaillés de bronze à Rio. Ce serait incroyable pour nous d’obtenir à nouveau une autre médaille, pour nous tous, pour toutes nos vies, pour tous nos rêves et aspirations individuels.

«Pour y parvenir, nous devons rester concentrés et nous assurer que nous exécutons et faisons ce qui doit être fait.

L’équipe masculine s’est également qualifiée pour la finale (Photo : ./AsiaPac)

« Après le 100 m, j’ai dit qu’il n’y avait aucune chance que je ne sois pas ici pour les filles du 4×100 m. Je n’avais qu’un jour de congé, puis John (Blackie, entraîneur) m’a ramené sur la piste d’entraînement.

«Essentiellement, tout ce dont j’ai besoin, c’est de quelques semaines et séances de plus. Il disait que si j’avais eu quelques jours de plus, ça aurait été la finale du 100 m, une autre semaine et ça aurait été 10,8. C’est l’une de ces choses où je cours après le temps.

L’équipe masculine du 4x100m s’est également qualifiée pour la finale de vendredi.

Chijindu Ujah, Zharnel Hughes, RIchard Kilty et Nethaneel Mitchell-Blacke ont terminé deuxièmes de leur vague avec un temps de 38,02.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();