Dinah Washington: Pop Star Femme Noire

Dans un monde où les femmes noires doivent constamment faire des compromis, Dinah Washington fait peu : elle chantait comme elle voulait chanter ; elle aimait comme elle voulait aimer ; elle a vécu comme elle voulait vivre.

Écoutez Dinah Washington sur Apple Music et Spotify.

Le genre a longtemps été utilisé comme un moyen de marginaliser les artistes noirs, de leur refuser la multiplicité de leur musicalité. Washington a insisté pour que sa voix change de forme. Sa diction était légendaire car elle imprégnait chaque syllabe de sa propre texture, son contrôle impressionnant n’étant surpassé que par les émotions qu’elle dépeint malgré cela.

Dans les années 40 et 50, elle était une force absolue dans les domaines du blues et du jazz, injectant son propre flair singulier – de son timing impeccable à son vibrato signature – dans les deux. Des chansons comme « Evil Gal Blues », « I’ve Got You Under My Skin » et l’époustouflant « I Don’t Hurt Anymore » reflétaient une polyvalence saisissante. Les chansons qu’elle a enregistrées à cette époque l’ont amenée dans les charts encore et encore. D’abord, c’était le palmarès des Race Records. (Ce n’est que plus tard qu’il est devenu connu sous le nom de classement R&B.) En 1959, cependant, “What a Diff’rence a Day Makes” a grimpé dans le Hot 100 pour devenir son premier succès dans le Top 10 et a ajouté un autre descripteur à son manteau: pop star .

Être une pop star, mais surtout une pop star noire, vient avec son propre dilemme. Pop to a white artist parle d’un son et d’un slot pour le mettre sur un graphique. L’artiste Pop to a Black parle de transcendance – un endroit où ni les termes de genre ni la composition raciale d’un public supposé n’ont d’incidence. C’est à la fois un espace libérateur et un espace où une artiste noire est soumise aux caprices critiques de ceux qui l’ont connue auparavant (car peu sont présentées comme des pop stars, elles doivent le devenir) et aux intérêts commerciaux qui régissent le domaine.

En effet, les critiques ont trouvé que « What a Diff’rence a Day Makes » et les incursions continues de Washington dans l’écoute orchestrale facile étaient trop commerciales ou grand public. Peut-être que c’était trop difficile pour eux d’entendre sa course au milieu d’un fond de cordes béat. Avant cet album, la réalisation de son potentiel était liée à l’imagination des dirigeants de la musique blanche et à la façon dont ils commercialisaient la musique noire. Après sa sortie, le pouvoir de définition était le sien, et elle a adopté son nouveau son de tout cœur, devenant un pilier du Hot 100 ainsi que des charts R&B.

Le blues et le jazz (et le gospel) dans sa voix sont restés même si son emballage et son public ont changé. Comme avec d’innombrables chanteurs de l’époque (et même maintenant), Washington s’est fait les dents en chantant dans l’église. Vous pouvez l’entendre dans la façon dont elle s’abandonne à chaque chanson – une leçon apprise dans la tribune de la chorale (même si elle tenait à garder le sacré et le profane éloignés).

Une plus grande notoriété a également amené un examen plus approfondi. Hors de cire, sa vie est souvent décrite comme erratique sinon tumultueuse; ses nombreux mariages ont été présentés comme des preuves de dysfonctionnement, mais il est difficile de les voir comme autre chose que des actes d’agence. “Je change de mari avant qu’ils ne me changent”, a-t-elle répondu à des questions concernant ses unions. Les hommes de sa vie ne pouvaient pas la contenir plus que les idées étroites de la musique et du marketing ne pouvaient le faire. Elle exigeait ce qu’elle voulait, et elle s’attendait à ce que ceux qui se trouvaient dans son orbite, partenaires et public, obéissent. Au moment de son décès, elle avait été la dernière d’une classe – des « vrais blues émouvants et colorés », comme l’écrivait Jet à l’époque – et la première de tant d’autres.

L’audace a souvent des nuances négatives, mais Washington l’a rendue brillante ; l’intrépidité qui sous-tend sa vie s’est manifestée dans sa musique comme une confiance inattaquable qu’elle pourrait faire carrière. Toutes les grandes stars de la pop revendiquent l’espace au service d’une vision qui n’est peut-être que claire pour elles. Dinah Washington s’est permise d’être la plus grande chose dans chaque pièce – un acte radical pour les femmes noires même des décennies plus tard – et, enterrée dans un diadème fait de diamants et de perles, elle l’est restée jusqu’à la toute fin.

Musique noire recadrée est une série éditoriale en cours sur uDiscover Music qui cherche à encourager un objectif différent, un objectif plus large, un nouvel objectif, lors de l’examen de la musique noire; un non défini par des paramètres de genre ou des étiquettes, mais par les créateurs. Les ventes, les graphiques, les premières et les raretés sont importants. Mais les artistes, la musique et les moments qui façonnent la culture ne sont pas toujours des best-sellers, des sommets des charts ou des succès immédiats. Cette série, qui concentre des écrivains noirs écrivant sur la musique noire, jette un nouveau regard sur la musique et les moments qui ont été auparavant négligés ou dont les histoires n’ont pas été racontées dans le contexte approprié.