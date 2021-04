Dinamo Zagreb de la Ligue Europa: programme et où regarder à la télévision

13/04/2021 à 01:14 CEST

Ronald Goncalves

est jeudi, afin de s’acquitter de leurs responsabilités pour le match retour des quarts de finale du Ligue Europa, les Villarreal et le Dinamo Zagreb ils affronteront dans le Stade en céramique.

En ce sens, le groupe dirigé par Unai émeri il a gagné en tant que visiteur au Maksimir, gagnant par un score de 1-0. Auparavant, l’équipe avait terminé la phase de groupes comme la première de sa division, enregistrant un total de cinq victoires et un nul. Au lieu de cela, ceux commandés par Damir Krznar a terminé l’instance précédente à la première place du groupe K, bien que obtenant quatre victoires et deux nuls.

HORAIRE ET O WH VOIR LE VILLARREAL – DYNAMO DE ZAGREB DE LA EUROPA LEAGUE

Le match entre Villarreal et le Dinamo Zagreb du retour des quarts de finale de la Ligue Europa sera effectuée le Jeudi 15 avril à 21 h 00, et la confrontation peut être vue en Espagne à travers BUT Oui Movistar +.