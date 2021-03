Dinamo Zagreb, l’équipe qui grandit face à l’incertitude

19/03/2021 Activé à 15:10 CET

Le prochain rival de Villarreal en Ligue Europa sera le Dinamo Zagreb, qui vient de vivre une semaine particulièrement mouvementée. Après la démission de son entraîneur, il a effectué un retour historique contre le Tottenham, dans laquelle Mislav Orši & cacute; il a réussi un triplé pour qualifier son équipe.

La dernière fois qu’une équipe croate a atteint un quart de finale européen Hajduk Split dans la Ligue des champions 1995. Pendant ce temps, dans la saison en cours, le Dinamo Zagreb a perdu 2-0 contre Tottenham dans la première étape des huitièmes de finale, tout indiquait donc que cette sécheresse mettrait plus de temps à se rompre. Cependant, une nuit ronde pour les Croates avec Mislav Orši & cacute; en se déguisant en héros, il a redonné la gloire à un pays plus habitué aux joies du football des équipes nationales que du football de clubs.

Même s’ils sont revenus à un quart de finale européen plus d’un demi-siècle plus tardLa vérité est que l’atmosphère au Dinamo Zagreb a été très chaude ces derniers jours. Ce mardi, l’entraîneur Zoran Mami & cacute; il a dû démissionner après avoir été condamné à la prison pour détournement de fonds. Sa charge était occupée par le deuxième technicien, Damir Krznar.

Face à toute cette incertitude, peu s’attendaient à ce qui se passerait deux jours plus tard. Tottenham, avec un 2-0 favorable au match aller, a visité le Maksimir, où les Croates ont déjà mis en garde avec un objectif spectaculaire de Mislav Orši & cacute;. Plus tard, il parviendrait à égaliser les forces à 82 minutes avant l’incrédulité des joueurs anglais, qui trouvaient un mur à chaque fois qu’ils tiraient au but grâce aux interventions de Dominik Livakovi & cacute;.

Quel but

Orsic dépasse le Dinamo Zagreb.# LaCasaDelFfootball pic.twitter.com/XUQMKQOMw4 – Football dans Movistar + (@MovistarFutbol) 18 mars 2021

Le temps supplémentaire a semblé être un cadeau empoisonné pour le Dinamo, qui s’ils concédaient un but était totalement hors de l’égalité. Cependant, celui qui a fini par marquer était Orši & cacute; encore une fois, donnant une passe historique à son équipe et provoquant même l’entraîneur rival, José Mourinho, entrez dans le vestiaire rival pour féliciter votre équipe.

Avant cette nuit historique, le Dinamo a éliminé Krasnodar en huitièmes de finale, et est arrivé premier d’une phase de groupes où il n’a concédé qu’un seul but dans les dernières minutes du dernier match, alors que rien n’était joué. Ce fait a donné au gardien de but Livakovi & cacute; la distinction du meilleur gardien de but de la compétition dans cette phase.

Ce ne sera pas la première fois qu’ils affronteront le Villarreal. Dans la phase de groupes de l’édition 2012, les Croates ont réussi à battre l’équipe jaune 2-0. De ses multiples confrontations contre des équipes de La LigueCette réunion est la seule où ils ont réussi à sortir victorieux.

Quoi qu’il en soit, le Dinamo Zagreb a montré jeudi dernier qu’il ne baisserait les bras qu’au dernier moment de la dernière minute. Bien qu’à priori il semble l’un des rivaux les plus confortables pour Villarreal, ceux de Unai émeri Ils doivent être dans le jeu à tout moment s’ils veulent continuer.