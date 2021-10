D’incroyables nouvelles fonctionnalités d’AirPod pourraient avoir fuité dans ce grand rapport

Apple a fait de la santé et du bien-être des composants clés de l’iPhone et de l’Apple Watch ces dernières années. Dans iOS 15, Apple a même ajouté la possibilité de partager des informations de santé avec des membres de la famille et des soignants de confiance. Maintenant, selon un nouveau rapport du Wall Street Journal, Apple envisage de transformer ses écouteurs sans fil AirPods en appareils de santé à part entière dans les années à venir.

Apple veut que les AirPod améliorent votre santé

Le Wall Street Journal a récemment obtenu des documents qui montrent qu’Apple étudie des moyens d’apporter de nouvelles fonctionnalités de santé aux AirPod. Les futurs modèles pourraient être capables « d’améliorer l’audition, de lire la température corporelle et de surveiller la posture », selon les documents divulgués.

Le WSJ note qu’il n’est pas clair si Apple envisage de développer des fonctionnalités d’aides auditives spécifiques pour les AirPod. Au lieu de cela, Apple pourrait décider de commercialiser les fonctionnalités existantes comme alternatives potentielles aux aides auditives. La semaine dernière, la société a déployé une nouvelle fonctionnalité appelée Conversation Boost pour ses AirPods Pro. Comme son nom l’indique, Conversation Boost augmente le volume de la personne qui parle directement devant vous. Apple pourrait améliorer cette fonctionnalité ou simplement la commercialiser comme une fonctionnalité de santé.

Les documents révèlent également qu’Apple construit déjà des prototypes d’AirPod capables de prendre la température d’un utilisateur à l’intérieur de son oreille. La société devrait également ajouter un capteur de température sur l’Apple Watch Series 8. Cela donnerait aux propriétaires d’appareils Apple deux façons de prendre leur température.

Enfin, Apple utiliserait les capteurs de mouvement dans les écouteurs pour détecter la posture d’un utilisateur. Si vos AirPod détectent que vous êtes affalé, ils vous alertent pour améliorer votre posture. Si vous portez des AirPod pour prendre des appels et écouter de la musique toute la journée au travail, cela pourrait être un ajout incroyablement utile.

Voici pourquoi cela compte

Le Wall Street Journal note que si 28 millions d’Américains souffrent d’une perte auditive légère, seulement 5 % utilisent un appareil auditif. Pendant ce temps, seulement 37% des 12 millions de personnes qui ont une perte auditive modérée utilisent des appareils auditifs. Un audiologiste explique pourquoi Apple entrer dans le domaine serait une grosse affaire :

Le Dr Nicholas Reed, audiologiste chez Johns Hopkins, a déclaré que la perspective qu’Apple propose de futurs AirPod en tant qu’aide auditive en vente libre pourrait changer la donne. Il a déclaré que les écouteurs omniprésents d’Apple peuvent briser la stigmatisation de la vieillesse associée aux appareils auditifs traditionnels, qui empêchent souvent les gens de les porter, et coûteraient beaucoup moins cher que les appareils auditifs traditionnels.

Pour l’instant, Apple ne peut pas commercialiser les AirPod en tant qu’appareils auditifs en raison de la réglementation fédérale. Actuellement, les audioprothésistes agréés qui peuvent régler les aides auditives pour chaque porteur sont les seuls à pouvoir les vendre. De plus, Apple pourrait toujours supprimer ces fonctionnalités avant qu’elles ne voient le jour. En attendant, nous nous attendons à ce qu’Apple présente les AirPod de troisième génération cet automne.