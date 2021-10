Diner à Pack Horse Derbyshire refuse de payer pour la nourriture qu’ils ont mangée | Royaume-Uni | Nouvelles

Luke Payne, propriétaire et chef de Pack Horse à Hayfield, dans le Derbyshire, a déclaré qu’il était « blessé » par le comportement des invités qui ne se plaignaient de problèmes que lorsqu’ils avaient tous terminé leurs repas la semaine dernière. Le personnel s’est enregistré avec eux après leur arrivée, mais les convives n’ont signalé aucun problème avant la fin.

Ils auraient tenté d’exiger un nouveau plat – ce qui a été refusé – et sont finalement partis sans payer leur facture.

M. Payne a déclaré à Manchester Evening News qu’un membre du groupe avait alors eu le culot de lui faire un clin d’œil alors qu’ils quittaient l’établissement dans le joli Peak District.

Le pub prend les détails de la carte au moment de la réservation en cas de non-présentation ou de débrayage, mais le groupe a déclaré qu’il annulerait ses cartes, laissant The Pack Horse hors de sa poche.

M. Payne a déclaré: « Nous ferons toujours de notre mieux pour résoudre un problème si quelque chose ne va pas – si nous avons fait une erreur, nous levons la main et nous la posséderons.

« Donc, dans un cas où absolument rien ne va pas et où les gens ont commencé, ça fait mal. »

L’homme d’affaires a déclaré que la situation était « extrêmement frustrante » pour lui et son personnel.

« Ils étaient parfaitement agréables au début, puis tout a changé », a ajouté M. Payne.

« Après avoir mangé environ 70 % de la nourriture, une dame a apporté son assiette au bar et a dit que ce n’était pas à son goût, que ce n’était pas ce à quoi elle s’attendait et qu’elle pouvait passer à un autre repas gratuitement ?

« A quoi j’ai dit ‘Non’, parce qu’elle en avait mangé la plus grande partie et nous ne pouvons pas donner de nourriture gratuitement quand c’est juste une préférence personnelle. Ce n’est pas vraiment comme ça que ça marche. »

La petite équipe de M. Payne s’était déjà enregistrée auprès du groupe de clients et il n’y avait eu aucune plainte concernant leur nourriture, a-t-il déclaré.

Une fois qu’ils ont menacé de ne pas payer leur facture, le propriétaire du pub a déclaré qu’il devait leur dire: « Ce n’est pas vraiment acceptable, vous en avez presque mangé et vous avez eu la possibilité de dire qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas. »

Il a ajouté: « S’ils l’avaient signalé lors du check-back, nous aurions pu faire quelque chose pour le rectifier.

« Nous n’aimons pas activement rendre les gens malheureux, c’est notre travail que les gens passent une très bonne nuit.

« Nous aimons les gens qui partent avec le buzz et savent qu’ils ont passé un bon moment avec nous, et 99% des gens que nous avons sont absolument adorables et passent un bon moment.

« Nous déployons tant d’efforts, de passion et d’amour, donc chaque commentaire négatif est pris personnellement. »

Pack Horse, un pub gastronomique contemporain, a une note moyenne de 4,5 sur 5 sur TripAdvisor, beaucoup faisant l’éloge du service et de la nourriture.

Mais M. Payne a remarqué un grand nombre de « personnes stressées au tempérament plus court » ces dernières semaines en raison de la pandémie.

« J’ai l’impression qu’il y a eu un moment dans la pandémie où tout le monde se disait » Soyez gentil, soyez gentil « », a déclaré M. Payne.

« Mais j’ai certainement remarqué au cours des deux dernières semaines qu’il y a eu plus de gens stressés avec des tempéraments plus courts, et je sais qu’il y a beaucoup de moments difficiles pour les gens en ce moment, mais il ne faut pas grand-chose pour être gentil avec les autres.

« C’était une si belle opportunité d’avoir cette réinitialisation sociétale, mais je pense que certaines personnes sont revenues à leurs anciennes habitudes.

« Les affaires ont été excellentes, nous avons été très reconnaissants pour tout le soutien que nous avons reçu et nous avons été pratiquement pleins chaque week-end. »