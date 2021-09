Dîner de la Fashion Week de Jonathan Simkhai au Public Hotel – WWD

Jonathan Simkhai vit peut-être à Los Angeles maintenant, mais samedi soir, il s’agissait de rendre hommage à sa ville natale.

Quelques heures après avoir montré sa dernière collection à proximité sur un balcon extérieur à TriBeCa, le designer et natif de New York a organisé un dîner à Ava, l’espace d’événements privés en plein air du Public. «C’est tellement écrasant; J’ai été à LA tout ce temps et c’est tellement… », a conclu le designer en admirant la vue illuminée du paysage urbain du centre-ville de Manhattan depuis le 17e étage de l’hôtel.

“En montrant aujourd’hui, je voulais vraiment me pencher sur la ville et la ligne d’horizon et célébrer à quel point nous sommes résilients en tant que ville et en tant que New-Yorkais”, a-t-il ajouté en tant qu’invités dont Laverne Cox, Kathryn Gallagher, Savannah Smith, Krysta Rodriguez, Ruby Aldridge et Barbie Ferreira ont pris place à des tables rondes agrémentées de bougies coniques. «C’est presque comme si vous traversiez les mouvements, et la pause et la pause de ne pas montrer au cours des 18 derniers mois – je suis revenu et je le voulais tellement, et j’ai raté l’expérience. J’ai eu une nouvelle appréciation », a ajouté Simkhai, et il n’était clairement pas le seul à avoir ce sentiment. Tout le monde semblait de bonne humeur à l’avant-dernière soirée de la Fashion Week de New York.

En plus de célébrer sa dernière collection et le retour de la semaine de la mode, le dîner a rendu un hommage poignant au 20e anniversaire du 11 septembre. La soirée a soutenu Tuesday’s Children, une organisation qui soutient les familles touchées par le 11 septembre.

« L’une des choses que j’ai trouvées si importantes est ‘nous ne voulons jamais oublier’, mais nous voulons aussi aller de l’avant. J’ai fait tout mon possible pour continuer à avancer à travers tout », a-t-il déclaré. «Il s’agit de redonner et de trouver des moyens de lier quelque chose. Évidemment, nous sommes tous ici, nous sommes tous des gens de la mode et nous avons tous tellement de raisons d’être reconnaissants. Dîner, s’asseoir et profiter de tous ces beaux visages, ce n’est pas tout.

“Les gens ont perdu tant d’êtres chers”, a-t-il poursuivi. «On a l’impression qu’il se passe tellement de choses – et d’une manière ou d’une autre, nous devons toujours nous habiller tous les jours, et nous devons mettre nos chaussures et sortir et affronter le monde et essayer de passer le meilleur moment. Alors ça y est, c’est ma version de celui-ci.

