DÎNER DE NOL | Sujets de conversation à éviter

16/12/2021

Le à 18:31 CET

José Luis Escudero

Noël approche à grands pas, et avec son arrivée, il est temps pour les dîners traditionnels de profiter avec nos groupes sociaux les plus proches. Premièrement, dans la tradition dîners d’entreprise avec des collègues, puis les réveillons de Noël et du jour de l’An avec les famille, et occasionnellement, sortir avec des groupes de copains que nous n’avons pas vu depuis longtemps. Pourtant, ce qui devrait être des rendez-vous d’affection et d’union, se transforme parfois en conflit, lorsque surgissent des querelles et des disputes.

Soit lors de la rencontre avec vos collègues de travail, soit lors de la visite de votre beaux-frères, cousins ​​ou beaux-parentsIl y a un certain nombre de points de discussion à éviter si vous ne voulez pas que les célébrations tournent au drame, au grand dam de ceux qui ont plus un esprit de Noël ou des organisateurs de réunions.

Prenez note de la liste suivante et prenez vos meilleures résolutions pour aider à faire de toutes les dates de Noël un succès et y régner le paix et harmonie typique de ces fêtes.

Pandémie et vaccins

C’est peut-être le thème vedette de ces deux dernières années. Cependant, la société est déjà épuisée et avec elle de plus en plus de tensions surgissent. Oui, la science soutient sans équivoque les gestes barrières de protection que l’on connaît tous (vaccins, masques…) mais tout le monde n’accepte pas ces mesures, et c’est là que surgissent les querelles. Avez-vous un beau-frère anti-vaccin ? Votre neveu ne met pas le masque ? Essayez de le prendre avec philosophie, faites tout de votre côté pour éviter la contagion (en aérant bien la pièce par exemple) et ne mordez pas ceux qui ont des avis différents du vôtre.

Travail

Les vacances de Noël sont un moment de détente et de dépassement, dans la mesure du possible, des obligations professionnelles. Même dans les dîners de Noël typiques avec vos compagnons, essayez de laisser les problèmes de bureau derrière vous et profitez d’une soirée agréable, sans difficultés ni tâches en tête. Et avec la famille, vous pouvez essayer de ne pas abuser de vos complications professionnelles, car elles ne pourront guère vous aider et elles brouilleront l’atmosphère de toute réunion.

Des questions inconfortables

C’est pour quand le mariage ? Et les enfants ? Avez-vous pris/perdu du poids ? Nous avons tous entendu certaines de ces questions dans tout type de rassemblement social, en particulier avec des membres de la famille ou des personnes que nous ne voyons pas régulièrement. Cependant, ces problèmes peuvent bouleverser le destinataire, qui verra son présent et sa réalité de vie remis en question par quelqu’un qui ne connaît peut-être pas le contexte de ses décisions ou des circonstances. Soyez respectueux et empathique, essayez de ne déranger personne et comprenez que tous les modes de vie sont valables et respectables.

Tendances politiques

Dans ce monde, il nous est impossible à tous d’avoir une conception similaire de la réalité. En politique, cela donne souvent lieu à des débats houleux. Le climat actuel dans ce pays n’est pas particulièrement favorable à cet égard. Cependant, il pense que chacun a le droit de penser à sa manière. Les idées de Podemos ne sont pas bonnes pour vous ? Pensez-vous que Vox est intolérant? Pensez-vous que le gouvernement de Pedro Sánchez se trompe dans ses décisions ? Vous en avez marre des affaires de corruption au PP ? Préférez-vous la république à la monarchie actuelle, ou pensez-vous que le système actuel est le bon ? Vous avez probablement des raisons de penser comme vous pensez, mais votre dîner de Noël ne servira à rien si vous essayez d’imposer vos idées au reste. Et si vous êtes tenté… réfléchissez-y à deux fois.

Débat linguistique

C’est une autre des polémiques sociales alimentées ces dernières semaines, en raison de l’utilisation du catalan et de l’espagnol dans les salles de classe. Cependant, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de cette communauté autonome, il existe des différentes sensibilités à cet égard, tous respectables. Que vous soyez partisan de la diversité linguistique ou d’uniformité sur tout le territoire national, n’essayez pas d’imposer votre vision au reste et essayez de comprendre les différentes possibilités de la matière.

Préférences alimentaires

Avez-vous un beau-frère végétalien? Ou une nièce qui mange en petites quantités ? Votre beau-père commet des excès gastronomiques ? Y a-t-il dans ta famille concebollistas et sincebollistas? Respecter. Chacun est libre de prendre ses propres décisions. Tout est respectable. Même dans les cas extrêmes qui conduisent à des problèmes de santé, ceux-ci ne seront guère résolus lors d’un dîner de Noël, mais en s’adressant à des professionnels ayant une connaissance maximale de la manière de gérer la situation. Appréciez le dîner, laissez chacun manger ce qu’il préfère et renoncez à ce qu’il n’aime pas.