Dîner disco à Londres : buvez, dansez, mangez, répétez avec la nouvelle ère des dîners disco

enfilez vos chaussures rouges et dansez le blues.

Cet été s’annonce comme une sortie, un antidote à la vie vécue selon les CGU. Alors qu’une ou deux des nouvelles règles s’attardent – un bon de pluie émis pour le jamboree promis du 21 juin – il y a une série de nouvelles ouvertures se consacrant aux bons moments, à la vie vécue pour un éclat de glamour, de paillettes et de méchanceté, pour des regards partagés sur le bord salé d’un dernier verre dangereux.

Avec la danse récemment gardée dans le salon – ou pire, les tabourets de bar – comme le reste d’entre nous, les restaurateurs manquent de se lever pour descendre. La correction est une valse dans le monde de la salle à manger disco où, alors que la nourriture est toujours une chose, la chose se trouve généralement en bas, où les claquements des coups de feu sur les tables rivalisent avec les rythmes de la cabine du DJ. Des endroits comme celui-ci ont toujours existé, même ces derniers temps – sur Albemarle Street, dernièrement des sortes de crevettes Mayfair pleines de crevettes, de Wagyu et de vin ont dévalé l’escalier d’Isabel teinté de latin pour des cocktails mortellement forts et des airs entraînants dans sa glorieuse tanière on a l’impression qu’une nouvelle vague de fêtes est sur le point de démarrer. Alors que Londres est encore loin des assiettes d’amour d’Ibiza avec un côté de la maison (la nouvelle ouverture volontairement punny Ibeefa Burger a l’air géniale – des galettes avec CamelPhat et Skream faisant leur truc en arrière-plan), la capitale obtient sa juste part de bars au sous-sol où à peu près tout se passe. Dansons.

De l’extérieur, le nouveau El Pastor est un euphémisme ; c’est s’habiller avec une fausse modestie. Mais le calme du restaurant, ne me regarde pas, est peut-être un stratagème délibéré pour éviter le mauvais type de mauvais. À l’intérieur, il y a une différence : c’est un palais faiblement éclairé d’une grandeur fanée, de bois et de rouille et les verts denses des grands palmiers. Les garçons Hart – les frères Sam et James – et Crispin Somerville gardent les thèmes habituels d’El Pastor de tacos, tostadas et tequila, mais, à travers une arche avec un chapeau de bouffon d’un linteau, il y a un escalier menant à une pièce de néons et fumé miroirs, Mezcaleria El Colmillo, qui porte le nom d’une boîte de nuit que Sam et Crispin ont tenue dans les années 1990 à Mexico. Venez pour des clichés à vous serrer la gorge et la promesse d’une « ambiance de fête à la maison ».

Lorsque Andina a perdu sa maison d’origine à Shoreditch l’année dernière, elle s’est tranquillement ressaisie et a décidé de revenir mieux. Maintenant assis près du marché de Spitalfields, le nouveau site est plus grand que son prédécesseur malheureux, bien que l’offre reste fidèle à ce qu’elle était : des assiettes de ceviche coloré servies dans un endroit facile et détendu. Le morceau à propos est sous terre – Bar Mistura. Se présentant comme un « speakeasy latino-américain », avec une licence à 1h du matin les vendredis et samedis, le Bar Mistura promet une ambiance de vacances et du pisco versé en quantités industrielles.

Il n’y a pas que les restaurants pour s’amuser. Après une attente de quatre ans – et une sacrée rénovation – une salle de boxe autrefois décrépite d’un boozer a été déballée dans un gastropub de quatre étages, avec une terrasse qui court comme un fossé autour de l’extérieur. C’est la vie de pub habituelle la plupart de la semaine – petites assiettes, pintes, brunchs, rôtis du dimanche – mais le propriétaire Patrick Frawley cherche à s’amuser le vendredi, lorsque les DJ jouent et que la licence est en retard; c’est à ce moment-là que les Guinnesses deviennent des coups de tequila pointus. Voici le hotstepper.

Le groupe Big Mamma a d’abord envoûté Londres avec Gloria, son trat Technicolor à Shoreditch, puis a répété le tour avec le chintz et les paillettes de Circolo Popolare. Maintenant, il ouvre ce qui devrait être le lancement de l’été, un autre italien, et cette fois c’est positivement une cathédrale de bons moments. Deux terrasses, deux étages, 7 000 pieds carrés, de la place pour 295 personnes. Et tandis que la cotoletta milanaise, le caviar et le mammouth, le gâteau à la crème glacée stracciatella de 60 cm de haut attireront certains, la vraie joie se trouve sûrement dans le thème des années 1970 sous-sol en miroir, où la foule des célébrités restera debout et fera la fête jusqu’aux heures sombres.

Les temps récents ont été durs pour les icônes de la ville et l’un d’eux, le premier club de striptease de Londres, The Windmill, a tamisé ses lumières pour toujours. Ses derniers jours ont été marqués par un état miteux qui – même selon les normes de louche attrayantes de Soho – ne pouvait pas continuer, mais les jours des danseurs faisant ce qu’ils ne devraient pas ne seront bientôt plus qu’un souvenir flou et torride. Un réaménagement de 10 millions de livres sterling, qui vient de se terminer, verra le site de Great Windmill Street revenir en tant que restaurant de 350 couverts et bar de cirque-cabaret avec un bar clandestin au sous-sol, tous prêts à se dérouler jusque dans les matins. La danse sera encouragée – assurez-vous seulement de garder vos vêtements.

Il a peut-être réussi à se dépoussiérer après un bombardement du Blitz, mais le Café de Paris n’a pas pu se débarrasser de Covid. C’est un endroit avec une histoire – accueillant des personnalités comme Frank Sinatra, Judy Garland et Noël Coward – et un autre grand nom est sur le point de s’installer alors que Lío, favori de longue date d’Ibiza, fait ses premières incursions à Londres. Le club espagnol du groupe Pacha est célèbre pour ses nuits tumultueuses de contorsionnistes et de numéros de cirque, et l’avant-poste de Leicester Square sera à peu près le même; les soirées débuteront par de grands dîners, des danseurs à gogo, avant que le lieu baisse les lumières et monte le volume.

