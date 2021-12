Dîners de Noël | Remèdes à la maison pour les maux de tête

16/12/2021 à 12h20 CET

Les gueules de bois après les repas et les dîners de Noël laissent un mal de tête sévère. Découvrez quels sont les meilleurs remèdes maison.

Les dîners de Noël sont une scène fréquente d’excès d’alcool, qui entraînent le lendemain des symptômes notables de inconfort physique. L’un d’eux, peut-être le plus courant, est le mal de tête, qui apparaît comme une conséquence de la gueule de bois redoutée, ou ce qui est le même, de la syndrome d’abstinence d’alcool.

Ce mal de tête peut provoquer une sensation qui dure des heures, voire toute la journée suivante. Peut-être avez-vous essayé de nombreux remèdes, ou recouru à des médicaments (paracétamol, ibuprofène, acide acétylsalicylique…) pour faire disparaître cet inconfort. Mais quand plus rien ne semble fonctionner, vous avez encore des alternatives qui ils te permettront de te trouver beaucoup mieux. Et certains d’entre eux sont simples, naturels et faciles à faire.

Nous passons en revue les principaux conseils comme remèdes maison qui vous permettront de vous débarrasser du mal de tête, ou du moins de le soulager.

Boire beaucoup d’eau

Hydrater Il est essentiel pour soulager tout type de maux de tête, des maux de tête, maux de tête et migraines, à celui causé par la gueule de bois. En fait, surtout ce dernier, car il entraîne une déshydratation dans le corps. Diverses études suggèrent qu’une consommation élevée d’eau améliore le mal de tête dans un délai compris entre une demi-heure et trois heures. Il est toujours préférable que la consommation d’eau soit plus ou moins constante et continue. Manger des aliments riches en eau, comme certains fruits, aidera également. Si vous prenez aussi quelques boisson isotonique, riche en électrolytes, l’amélioration peut être encore plus rapide.

Allongé dans le noir et calme

Si le mal de tête apparaît dans une situation qui vous permet d’être à la maison et sans stimuli externes, il est préférable de prendre du temps pour soi, d’éteindre les lumières, de s’allonger dans le lit ou sur le canapé et de s’assurer qu’il n’y a pas de bruits ou de sons gênants. Faire respirations lentes et profondes Cela aidera, car l’apport d’oxygène au cerveau sera plus important. De plus, la possibilité de placer un gant de toilette froid ou quelque chose de similaire sur le front aidera également à accélérer la disparition de la douleur.

Vitamines et magnésium

Diverses études prouvent que certains vitamines, en particulier le B2, la B6 et la B12, juste comme lui magnésium, aide à réduire les maux de tête. Consommer certains aliments qui contiennent ces substances sera donc bénéfique pour la récupération. Entre autres, le chocolat noir, les amandes, les épinards, les avocats, les bettes ou les graines de citrouille sont parmi ceux qui apportent le plus de magnésium. Pour la vitamine B12, tout aliment composé de poisson, de viande, d’œufs ou de produits laitiers sera utile.

Prendre un bain chaud

Cette option contribuera à votre bien-être, notamment en cas de nervosité associée à des maux de tête. Si vous avez du temps, assurez-vous que la salle de bain n’est pas pressée. Entourez-vous d’un environnement avec faible éclairage et l’ajout de quelques bougies contribuera à augmenter les sensations de détente. Si vous incluez également certains parfums, tels que ceux que vous pouvez obtenir avec des huiles de lavande ou de menthe poivrée, vous créerez également votre propre session de aromathérapie.

Faire des étirements ou de la relaxation

La céphalée de tension, Outre diverses contractures, elles peuvent s’améliorer plus ou moins en étirant doucement la zone touchée. Si vous savez exercer les muscles en question, le tension de la région péricrânienne vous serez rapidement soulagé. De plus, d’autres pratiques telles que méditation Ils contribuent à la disparition des symptômes. N’oubliez pas : tout sera plus efficace si vous l’accompagnez de respirations longues, calmes et profondes.