Dinesh D’Souza : La théorie critique de la race s’est « métastasée dans toute la culture »

Le commentateur conservateur Dinesh D’Souza a déclaré que la théorie critique de la race infiltrait tous les aspects de nos vies, de l’éducation au divertissement et aux médias, samedi sur “Watters’ World”.

DINESH D’SOUZA : J’ai vu tout cela d’abord dans les écoles et dans les universités. Mais il semble qu’il soit maintenant métastasé dans toute la culture. Alors oui, c’est dans les écoles maintenant, mais c’est dans les médias, c’est à Hollywood, c’est dans le secteur des entreprises, donc nous assistons à une véritable attaque. Et comme vous l’avez noté, ce n’est pas vraiment une attaque contre le conservatisme, mais une attaque contre le libéralisme classique – les idées fondamentales d’individualité et de me traiter comme une personne, pas comme un membre d’un groupe. L’idée de me juger sur le contenu de mon caractère, ou sur mon mérite, non pas sur la couleur de ma peau. Tout cela est maintenant par la fenêtre. Ainsi, une sorte de radicalisme progressiste supplante le libéralisme classique.

