Dino Cazares: ce que je recherche chez le chanteur de New Fear Factory

USINE DE LA PEUR guitariste Dino Cazares a parlé à Heavy australien de sa recherche d’un remplaçant pour le récemment parti FF chanteur Burton C. Bell. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Il y a des gens vraiment formidables là-bas – des hommes et des femmes. Il y a donc des hommes et des femmes [singers] en lice, qui obtiendra ce poste.

«Il y a beaucoup de choses dans tout cela», a-t-il poursuivi. “Vous ne pouvez pas trouver n’importe qui pour intervenir et penser qu’il sera capable de le gérer. Vous devez vraiment trouver quelqu’un qui est prêt à s’engager pour USINE DE LA PEUR, quelqu’un qui doit savoir qu’il sera sur la route pendant un certain temps; nous allons parcourir le monde. Cela peut ne pas arriver tout de suite, à cause de nombreuses restrictions COVID; certains endroits l’ont [worse] que d’autres encore. Celui qui prend le poste a beaucoup à apprendre, de grandes chaussures à combler. “

On lui a demandé quel genre d’attributs il recherchait chez un nouveau chanteur USINE DE LA PEUR, Dino a déclaré: “Quelqu’un qui sait être un bon leader sur scène, quelqu’un qui sait commander une foule. C’est juste en plus du talent. Bien sûr, celui que je choisis aura du talent. Mais ce n’est pas seulement du talent vocal; il y a d’autres Le talent aussi. Il y a une sécurité avec votre position – mentalement sûr – ne pas être insécurité, prendre soin de votre gorge, être capable de commander une foule, s’entendre avec les autres, être un joueur d’équipe, et cetera. “

Cazares a poursuivi en disant qu’il encouragerait “certainement” le nouveau USINE DE LA PEUR chanteur pour apporter ses propres éléments dans le son du groupe. “Mais la majorité doit être le USINE DE LA PEUR moule, parce que nous avons déjà créé un style “, dit-il.” Bien sûr, nous pouvons toujours développer ce style – je suis toujours ouvert à cela, bien sûr; cent pour cent. Mais ils devront aussi accepter que parfois les idées soient mises à l’écart. Certaines idées sont juste, comme: «Non, ça ne va pas marcher». Mais cela vient avec l’expérience, et cela vient avec quelqu’un qui a du talent de cette façon, que vous ne pouvez pas prendre les choses personnellement.

“C’était l’une des choses quand nous étions un groupe USINE DE LA PEUR qu’aucune idée n’était stupide; nous avons tout essayé “, at-il expliqué.” Parce qu’on ne sait jamais – certaines des idées les plus folles pourraient se transformer en quelque chose de génial. “

Le mois dernier, USINE DE LA PEUR a sorti sa première nouvelle chanson en plus de cinq ans, “Disruptor”. Le morceau apparaîtra sur le prochain album du groupe, “Continuum d’agression”, dû le 18 juin via Registres sur les explosions nucléaires.

“Continuum d’agression” fonctionnalités Cazares et cloche aux côtés du batteur Mike Heller. Il a été produit et conçu par Damien Rainaud (FORCE DU DRAGON, UNE FOIS HUMAIN), avec des claviers par Igor Khoroshev (ex-OUI), et programmation sur deux chansons d’un collaborateur de longue date Rhys Fulber (ASSEMBLAGE DE LA LIGNE AVANT). “Continuum d’agression” a été mixé par un producteur de rock et de métal de premier ordre Andy Sneap (MEGADETH, ENGAGEMENT KILLSWITCH, TRIVIUM), qui a également mélangé USINE DE LA PEURalbum précédent de 2015 “Genexus”.

Septembre dernier, cloche a publié une déclaration annonçant officiellement son départ de USINE DE LA PEUR, disant qu’il “ne peut pas s’aligner” avec quelqu’un en qui il n’a pas confiance ou ne respecte pas.

cloche dit plus tard à Kerrang! magazine avec lequel il s’est séparé USINE DE LA PEUR était long à venir. «Cela me préoccupe depuis un moment», a-t-il déclaré. “Ces poursuites [over the rights to the FEAR FACTORY name] vient de me vider. Les égos. La cupidité. Pas seulement des membres du groupe, mais des avocats impliqués. Je viens de perdre mon amour pour ça.

“Avec USINE DE LA PEUR, ça a toujours été, comme, ‘Quoi?!’ Vous ne pouvez en prendre que trop. J’avais l’impression que 30 ans était une bonne course. Ces albums avec lesquels j’ai fait USINE DE LA PEUR sera toujours là-bas. J’en ferai toujours partie. J’ai juste senti qu’il était temps d’aller de l’avant. “

Pressé de savoir s’il y a une chance de réconciliation avec USINE DE LA PEUR sur toute la ligne, Burton dit: “J’ai fini. Je n’ai pas parlé à Dino dans trois ans. Je n’ai pas parlé Raymond [Herrera, drums] et Christian [Olde Wolbers, bass] plus longtemps que cela, et je n’ai pas l’intention de le faire. Je vais juste de l’avant avec ma vie. “

En octobre, Dino a publié une déclaration dans laquelle il a déclaré que la porte pour Burton revenir à USINE DE LA PEUR ne «resterait pas ouvert pour toujours». Le guitariste a également révélé que Burton “a perdu ses droits légaux” à la USINE DE LA PEUR nom “après une longue bataille judiciaire” avec Herrera et Olde Wolbers. “J’ai eu l’opportunité de faire quelque chose de bien, et j’ai senti qu’obtenir le nom dans son intégralité était la bonne chose à faire pour nous deux, donc après presque quatre ans, nous pouvons continuer comme USINE DE LA PEUR, pour faire plus de disques et faire des tournées “, a-t-il déclaré.” C’est pourquoi il est triste d’entendre qu’il a décidé d’arrêter et, à mon avis, pour les problèmes qu’il a, il semble que cela aurait pu être réglé. ”