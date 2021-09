Dino Cazares de Fear Factory défend Kourtney Kardashian : “J’aurais aimé qu’elle porte l’un des t-shirts de mon groupe”

USINE DE PEUR guitariste Dino Cazares dit que l’ancien CADAVRE CANNIBAL chanteur Chris Barnes est “mal” de critiquer Kourtney Kardashian après que la personnalité de la télé-réalité et star des médias sociaux a été photographiée portant l’un des CADAVRE CANNIBALdes t-shirts.

Sur la photo largement diffusée, Kardashian est vu arborant un “Retour à la vie mangé”-T-shirt à manches longues de l’époque des vétérans du death metal alors qu’elle et son petit ami, CLIGNOTANT-182 le batteur Travis Barker, étaient à Venise pour le Dolce & Gabbana spectacle. Son styliste, Dani Michelle, a depuis confirmé à Vogue que Kourtney emprunté la chemise de Aboyeur, qui a une grande collection de t-shirts punk et métal. “Court m’a déjà dit que son placard est lui-même une archive. Elle peut choisir n’importe quel t-shirt à porter et c’est la chose la plus douce et la plus cool qui soit”, Michèle Raconté Vogue. “Parfois, elle veut juste le piller.”

Le vendredi (3 septembre), Barnes a partagé un article sur Kourtney‘s dernier choix de garde-robe et il a écrit simplement: “Posers.” Il a également tagué Vogue écrivain Liana Satenstein et a écrit dans un tweet séparé, “voici ma réponse”, ajoutant un emoji pouce vers le bas pour vraiment exprimer sa désapprobation.

Plus tôt aujourd’hui (lundi 6 septembre), Cazarès tweeté un lien vers un article sur Barnesla réaction de Kourtney‘s t-shirt, et il a écrit dans un message d’accompagnement: “Il a tout faux, pourquoi ne voudriez-vous pas que votre musique soit exposée même s’il ne fait plus partie du groupe. J’aimerais qu’elle porte un de mes t-shirts de groupe , grande exposition”.

Après qu’un fan ait accepté Dino, écrivant “l’exposition à elle seule compense le fait qu’elle le porte pour de mauvaises raisons”, Cazarès a rétorqué, “Comment savons-nous vraiment qu’elle n’est pas fan ? Ou peut-être qu’elle a déjà entendu parler du death metal ? Toute la famille porte des chemises DM depuis des années maintenant. Oui, ils ont un styliste mais cela ne veut pas dire qu’ils le peuvent tout simplement. Ne l’accrochez pas dans le placard et jetez-le simplement dessus. Travis est conscient”.

Il a poursuivi: “Les femmes portent des vêtements si c’est à la mode, confortable ou si ça leur va bien. Le Les Kardashian J’ai porté plus de t-shirts death metal que je n’en ai jamais porté. Quelqu’un doit être fan peut-être que le styliste est fan de toute façon, c’est une belle exposition pour le genre… Je le répète, quelqu’un est fan ou au moins fan du style des chemises DM. Dans tous les cas, c’est une belle exposition. Les Les Kardashian J’ai porté plus de chemises death metal que je n’en ai jamais porté au cours de mes 55 années de vie sur cette terre”.

Il a ajouté : « Combien de fois avez-vous vu le Les Kardashian porter des t-shirts death metal ? Beaucoup !!! ils sont toujours dans les médias metal pour porter des t-shirts death metal ange morbide etc… Je ne porte pas du tout de chemises DM et je suis fan. … Les K’s portent des chemises Metal depuis des années maintenant et personne dans le groupe actuel ne s’en plaint. Malheureusement, il y a tellement d’élitistes DM qui ne veulent pas que leur musique préférée soit exposée et qu’ils soient ensuite jugés par une personne portant un tee-shirt de death metal. Je connais des têtes de métal qui portent un Taylor Swift chemise pour faire sortir les gens d’un spectacle de métal.

« Le fait est qu’il est hypocrite pour une tête de métal de juger une personne populaire pour avoir porté une chemise en métal alors que les têtes de métal sont celles qui sont jugées par les autres pour leur apparence ou leur tenue ? »

Ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim “Éventreur” Owens apparemment d’accord avec Dino, sonnant: “Ce qui est amusant, c’est que les gens portent des équipes sportives et ne peuvent pas nommer un joueur ou qu’ils obtiennent des chemises gratuites d’une entreprise ou de produits et les portent et ne les utilisent pas. Je vois des chemises Harley sur des personnes qui n’en possèdent pas une Harley ! Mais Dieu nous en préserve, quelqu’un a une chemise de groupe. Hahah. Fou”.

Kourtney n’est que le dernier né d’une tendance croissante de célébrités portant des t-shirts en métal lourd comme haute couture. Rappeur Kanye West a déjà été critiqué pour avoir repris des t-shirts vintage, et Kourtneyla soeur de Kim Kardashian est régulièrement aperçu portant METALLIQUE tee-shirts. Kimle demi-frère maternel de Kendall Jenner a été vu se déplacer dans un TUEUR tee, et EXODE guitariste Gary Holt – qui a aussi joué avec TUEUR pendant près d’une décennie – a apparemment répondu en portant un t-shirt sur scène qui disait “Kill The Kardashians”.

Après Kanye a été vu portant un TESTAMENT t-shirt en 2016, le guitariste du groupe Alex Skolnick a réagi négativement dans un message en ligne, écrivant : “Bon Dieu. Tout ce clan décrépit a dû ramasser un tas de vieux t-shirts de concert (le même tas Kourtney K‘s TUEUR shirt venu) qui sont en quelque sorte devenus une «chose» à la mode (qui l’aurait pensé?!!). Inconcevable que l’un de ces vautours de la culture pop sache qui est l’un des groupes. Je suppose qu’il pense que c’est un groupe religieux (pas la première fois que cela se produit). C’est, s’il pense du tout, ce qui semble peu probable ces derniers temps. Et je pensais que cette période ne pouvait pas être plus étrange…”

Barnes sorti CADAVRE CANNIBAL en 1995, un an après la sortie du groupe “Le saignement” album. Il a depuis été remplacé par George “Corpsegrinder” Fisher.



Il a tout faux, pourquoi ne voudriez-vous pas que votre musique soit exposée même s’il ne fait plus partie du groupe. J’aimerais qu’elle porte l’un de mes t-shirts de groupe, excellente exposition https://t.co/y9yZ0HuHw6 – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

C’est une attitude fermée d’esprit, un t-shirt est un putain de t-shirt, c’est marrant que tu n’entends personne dans le groupe se plaindre. https://t.co/UG6o2mc2X9 – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

Exactement, Metal attire suffisamment de monde pour le regarder https://t.co/j08qXM0p2Z – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

Malheureusement non, nous ne sommes pas aussi populaires que CC https://t.co/kl1s4kleFB – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

Aucune exposition pour aucun de ses groupes, il n’a pas été en CC depuis yeeeaaarrrsss https://t.co/k40UYjP68t – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

? https://t.co/aku8NClQsL – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

Comment sait-on vraiment qu’elle n’est pas fan ? Ou peut-être qu’elle a déjà entendu parler du death metal ? Toute la famille porte des chemises DM depuis des années maintenant. Oui, ils ont un styliste, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent tout simplement pas l’accrocher dans le placard et le jeter. Surly Travis est au courant https://t.co/aku8NClQsL – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

Tueur https://t.co/Mow8aCrWId – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

Probablement mais pourquoi voudrait-il promouvoir un groupe dans lequel il n’a pas été depuis des années ? https://t.co/1x2ibfXljx – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

Quel nouveau concert ? Les femmes portent des vêtements s’ils sont à la mode, confortables ou s’ils leur vont bien. Les Kardashian portent plus de t-shirts death metal que je n’en ai jamais portés. Quelqu’un doit être un fan peut-être que le styliste est un fan de toute façon, c’est une excellente exposition pour le genre https://t.co/zrBkgpWyiQ – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

C’est ton choix de ne pas porter ce genre de chemises alors pourquoi n’a-t-elle pas le même choix de porter ce qu’elle aime putain ? https://t.co/yVPNifajQq – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

Je le répète, quelqu’un est fan ou du moins fan du style des chemises DM. Dans tous les cas, c’est une belle exposition. Les Kardashian ont porté plus de chemises death metal que je n’en ai jamais porté au cours de mes 55 années de vie sur cette terre https://t.co/3FJid9tSs3 – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

J’ai jamais compris DM élitiste https://t.co/Cqj0iNlJIo – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

Exactement https://t.co/Z4ctTG9pdG – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

Vous supposez seulement qu’elle est une poseuse, vous ne la connaissez pas et les médias métalliques ne la connaissent pas ou la personne qui se plaint qu’elle porte un t-shirt ne la connaît pas. https://t.co/QBL8P69hui – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

Combien de fois avez-vous vu les Kardashian porter des t-shirts death metal ? Beaucoup !!! ils sont toujours dans les médias metal pour porter des t-shirts death metal morbid angel etc… Je ne porte pas du tout de t-shirts DM et je suis fan. https://t.co/qgdVoG8iVn – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

CC devenu populaire ? ils sont déjà populaires. Assez à l’endroit où un Kardashian porte des chemises. Les K’s portent des chemises Metal depuis des années maintenant et personne dans le groupe actuel ne s’en plaint. https://t.co/JHViRtYmaF – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

Ou la victime https://t.co/QciLLkkhe0 – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

Qu’est-ce que tu te soucies de ce qu’elle porte ? Les kardashians ont exposé plus de métal que vous, ils portaient probablement plus de chemises en métal que vous. Je rencontre tellement de fans féminines qui me disent qu’elles sont entrées dans le groupe parce qu’il y a des BF, des maris etc… https://t.co/R9YJTKw6Au – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

Vous avez raison, à quel point les fans de Metal sont critiques. https://t.co/rDaiTOk7u5 – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

Oui, mais c’est être très fermé d’esprit et porter un jugement sur ce qu’elle porte. Tu ne la connais pas les médias ne la connaissent pas tu ne sais pas ce qu’elle aime. Mais je peux vous dire que les K ont exposé plus de métal aux masses que les petits médias métalliques. https://t.co/5980FQLi2d – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

Putain ouais https://t.co/Lw2rm2snNy – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

Ok, peu importe, je m’en fous de l’équipe que vous représentez, les gens portent ce qu’ils veulent et vous pouvez détester ou vous plaindre ou ne pas comprendre pourquoi et les gens ne se soucient toujours pas ou ne devraient pas se soucier de ce que vous portez. https://t.co/7jWjxgdh9R – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

Malheureusement, il y a tellement d’élitistes DM qui ne veulent pas que leur musique préférée soit exposée, puis jugent mentalement une personne portant un tee-shirt de death metal https://t.co/aCMlyzGNeQ – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

Je connais des têtes de métal qui portent une chemise Taylor Swift pour se débarrasser des gens lors d’un spectacle de métal. Le fait est qu’il est hypocrite pour une tête de métal de juger une personne populaire pour avoir porté une chemise en métal alors que les têtes de métal sont jugées par d’autres pour leur apparence ou leur tenue vestimentaire ? https://t.co/l0BKTz1qUR – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

Quand les Kardashian se sont-ils moqués des metalheads ? https://t.co/NDeLPXDq5M – Dino Cazares (@DinoCazares) 6 septembre 2021

BINGO Dino ?????? — Tim ‘Éventreur’ Owens ?? (@TimRipperOwens) 6 septembre 2021

Ce qui est amusant, c’est que les gens portent des équipes sportives et ne peuvent pas nommer un joueur ou qu’ils obtiennent des chemises gratuites d’une entreprise ou de produits et les portent et ne les utilisent pas. Je vois des chemises Harley sur des personnes qui ne possèdent pas de Harley ! Mais Dieu nous en préserve, quelqu’un porte une chemise de groupe. Hahah. Fou — Tim « Ripper » Owens ?? (@TimRipperOwens) 6 septembre 2021

Mots clés:

usine de la peur

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).