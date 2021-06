Dino Cazares de Fear Factory : « Demanufacture » est « un disque classique qui a résisté à l’épreuve du temps »

Dans une nouvelle interview avec Cuartel Del Metal, USINE DE PEUR guitariste Dino Cazares reflété sur le deuxième album classique du groupe “Défabrication”, qui a célébré son 25e anniversaire en 2020. Interrogé sur la réaction initiale des fans et des critiques au disque, Dino dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Certaines personnes ne se rendaient pas compte que c’était réel. Certaines personnes pensaient que c’était de la batterie électronique – une batterie programmée. Certaines personnes pensaient que mes guitares étaient samplées. Parce que c’était un disque si serré, il sonnait tellement mécanique à certains égards, alors les gens pensaient que ce n’était pas réel. J’étais très heureux d’avoir pu créer un son que les gens admirent encore aujourd’hui, les gens l’aiment encore aujourd’hui. Certaines personnes sont encore influencées aujourd’hui par cet album. carrière, et c’est quelque chose que nous avons créé qui, je pense, a défini le genre du métal industriel. Bien sûr, vous aviez des groupes comme MINISTÈRE et PEAU DE DIEU et des trucs comme ça, mais je pense que USINE DE PEUR l’a amené à un autre niveau. Nous avons combiné beaucoup d’éléments que d’autres personnes ne faisaient peut-être pas. Je pense que l’une des choses principales a également été la production du disque. Le mixage du disque l’a définitivement amené à un nouveau niveau. Lorsque Rhys Fulber et Greg Reely mixé le disque, c’était époustouflant, qu’il établissait la norme pour ce type de musique. Le chant à lui seul a inspiré une génération de musiciens à venir, de chanteurs à venir. Guitares et batterie syncopés… Beaucoup de gens disaient : ‘Eh bien, MESHUGGAH a rendu ça populaire.’ Oui, MESHUGGAH ne l’a rendu populaire que bien plus tard. USINE DE PEUR à cette époque, c’était un groupe beaucoup plus important. Nous étions le seul groupe, vraiment, à l’époque qui popularisait vraiment ce style avec les guitares et la batterie syncopés. Donc, oui, je me sens très chanceux d’avoir fait un disque classique qui a résisté à l’épreuve du temps.”

En décembre dernier, Dino Raconté La fosse qu’il revisite encore “Démanfucature” “beaucoup, parce que c’était un disque révolutionnaire. Et je reviens parfois juste pour écouter – pas les tons ou quoi que ce soit, mais écouter les structures”, a-t-il déclaré. “Mais souvent, j’applique ces structures dans de nouvelles chansons. Du genre ‘D’accord, comment ai-je écrit une chanson comme « Zéro signal »? Comment ça marche? Comment ça commence ? Où va le verset ? Où va la section médiane ? Et bla bla. Si je suis bloqué sur une nouvelle chanson, je retournerai à ‘Défabrication’ et être, comme, ‘D’accord, c’est comme ça que nous l’avons fait, alors revenons en arrière et appliquons-le à cette chanson.’ Même si les chansons sont complètement différentes, les riffs sont différents, c’est toujours quelque chose qui m’aide à créer des chansons aujourd’hui.”

En 2020, Exécuter la rainure a célébré le 25e anniversaire de “Défabrication” album en l’éditant sur vinyle et en l’étendant avec un concert live inédit des années 1996 Ozzfest. “Défabrication” a été maîtrisé pour le vinyle avec des laques découpées par USINE DE PEUR‘s producteur-ingénieur Damien Rainaud. L’ensemble de trois LP a été pressé sur du vinyle bleu transparent, blanc uni et noir de couleurs mélangées à Industrie du disque et logé dans une veste à trois volets contenant une affiche exclusive.

USINE DE PEURle dernier album de, “Continu d’agression”, est sorti le 18 juin via Records d’explosion nucléaire. Les caractéristiques du LP Cazarès; le batteur Mike Heller; et ancien chanteur, parolier et co-fondateur Burton C. Bell.



