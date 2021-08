Dino Cazares de Fear Factory jouera de la guitare pour Soulfly en tournée aux États-Unis

USINE DE PEUR‘s Dino Cazares jouera de la guitare pour ÂME sur le Max Cavalerala prochaine tournée américaine du groupe à la tête. Le trek de 33 dates débutera le 20 août à Albuquerque, Nouveau-Mexique et fera des arrêts à New York, Chicago et Austin avant de se terminer à Tempe, Arizona, le 25 septembre. La date finale sera une fête de famille car elle comprendra des performances de INCITER, ALLEZ DE L’AVANT ET MOUREZ et MAGIE DE GUÉRISON. Rejoindre le groupe pour certaines dates sont NIVIANE et MARIONNETTES SUICIDES.

Cavalera commente : « Je suis très heureux de partager la scène avec Dino. C’est un vrai maître du riff OG, ça va sonner plus lourd que ÂME n’a jamais sonné auparavant ! Dinoest légendaire USINE DE PEUR son de guitare crunch mélangé avec ÂME ça va paraître fou.”

Cazarès déclare : « La première fois que j’ai rencontré Max en 1991, je savais que nous allions être amis de longue date. J’étais au bar, il m’a attrapé le bras et a crié « Papa Capado ». J’étais comme ‘qui le [email protected]#% es-tu? Il a dit ‘Je suis Max‘ et à partir de là, nous avons juste sympathisé. La même nuit, je lui ai joué le USINE DE PEUR bande démo sur son Walkman cassette dans sa chambre d’hôtel alors que nous assistions à une convention musicale à Los Angeles. Il l’aimait tellement qu’il ne voulait pas le rendre, alors j’ai dû le combattre et le sortir de son Walkman, haha. C’était mon seul exemplaire. Max Raconté Monte Conner, le directeur A&R de Records de Roadrunner, que nous avions une nouvelle démo qu’il devait vérifier, alors notre responsable de l’époque a envoyé notre démo à Mont après que de nombreuses étiquettes nous ont refusé. Le reste appartient à l’histoire.

« Au cours des 30 dernières années, j’ai été invité à quelques-uns des Maxprojets et j’ai sauté sur scène quand et où je le pouvais. C’est maintenant un grand honneur de faire cette tournée aux côtés Max en tant que deuxième guitariste. Ça va être incroyable pour tous les fans de nous voir jouer une sélection de ÂME chansons et quelques extras familiers.

“Beaucoup de respect à Max et sa famille — merci de m’avoir toujours fait me sentir chez moi avec le ÂME Tribu. Faisons cela!!!! Um Dois Três Quatro”.

Longue durée ÂME guitariste Marc Rizzo n’a pas encore commenté publiquement sa sortie apparente du groupe.

Rizzo a récemment annoncé qu’il prendrait la route avec le duo de heavy metal honky tonk WHISKYDICK plus tard ce mois-ci.

De retour en 2018, Max loué Rizzo, récit “Le spectacle de métal classique”: « Il aime ce qu’il fait ; il aime jouer dans ÂME; il aime travailler avec moi. Nous sommes totalement connectés. Il donne 150% à chaque spectacle, peu importe s’il y a dix personnes ou dix mille, ce qui est rare. Parfois, quand il n’y a pas beaucoup de monde, c’est difficile de sortir et d’être toujours excité et il le fait. Je pense qu’il est sous-estimé, mais j’en suis plutôt content parce que s’il devient trop gros, il s’en ira. Il rejoindra un big band. Je serai à la recherche d’un autre guitariste et ce serait nul. Ce serait vraiment nul de perdre Marc. Je suis plutôt content. C’est presque comme une chose secrète que nous avons, ce trésor que nous avons. Il est fantastique. C’est un guitariste extraordinaire. Je m’assois parfois dans la loge juste pour l’entendre jouer. Il suffit d’aller dans la loge pour traîner pendant qu’il s’entraîne juste pour l’entendre jouer certaines des sections de flamenco dans la loge ou quand il est juste en train de déchiqueter. C’est un tueur. C’est un vrai, vrai guitar hero.”

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).