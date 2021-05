Dino Cazares de Fear Factory se prononce sur le licenciement de David Ellefson de Megadeth

USINE DE LA PEUR guitariste Dino Cazares a pesé sur David Ellefsonle licenciement de MEGADETH, dire “des trucs” était probablement “dans les coulisses que nous ne connaissons tout simplement pas.”

Cazares adressé MEGADETHla décision de licencier Ellefson en étant interviewé par Rocking With Jam Man à propos de USINE DE LA PEURl’album à venir, “Continuum d’agression”.

Lorsque Jam Man est d’avis que ce n’est “pas juste du tout” que Ellefson perdu son MEGADETH concert sur les allégations d’inconduite sexuelle, Dino dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Eh bien, on ne sait pas vraiment avec quoi sa relation est [MEGADETH leader] Dave Mustaine. Je sais qu’il y a eu beaucoup d’eau sous le pont avec ces gars-là; Je sais qu’ils ont eu des problèmes de turbulence. Alors, qui sait? Qui sait vraiment? Je ne sais pas. Si c’est simplement basé sur ce qui s’est passé, alors je dirais que c’est injuste. Mais je suis sûr qu’il y a des choses dans les coulisses que nous ne savons pas qui se passe … Dave [Mustaine] déclaré dans le communiqué de presse [announcing Ellefson‘s exit], il a dit que c’était une ‘relation tendue’, donc, évidemment, il se passait des choses dans les coulisses que nous ne connaissons tout simplement pas. “

Dino a également offert son opinion sur la soi-disant culture d’annulation – où des personnalités publiques sont démolies après avoir été jugées publiquement pour des transgressions, perçues ou réelles. Il a dit: “Nous sommes dans une toute nouvelle ère maintenant [where] tout le monde est prêt à vous détruire et à détruire votre carrière sans même donner à personne une seconde chance ou sans même découvrir la vérité. C’est donc dommage que nous en soyons là ces jours-ci. “

MEGADETH mis à la porte Ellefson deux semaines après la fuite des messages et des vidéos du bassiste mettant en scène une femme qui n’est pas sa femme.

Le 10 mai, plusieurs vidéos sexuellement explicites de Ellefson ont été divulgués par un tiers anonyme sur Internet et partagés avec Twitter; au moins deux des vidéos l’ont révélé en train de se masturber. La longue MEGADETH Le membre a par la suite publié une déclaration sur Instagram nier tout bavardage sur les réseaux sociaux selon lequel il a «toiletté» un fan mineur.

Ellefson était dans MEGADETH de la création du groupe en 1983 à 2002, lorsque le groupe s’est brièvement séparé parce que l’homme principal Dave Mustaine a subi de graves lésions nerveuses qui l’ont empêché de jouer. Après Mustaine réformé MEGADETH avec une toute nouvelle gamme en 2004, Ellefson a poursuivi son ancien compagnon de groupe pour 18,5 millions de dollars, alléguant que Mustaine lui devait encore des marchandises substantielles et des redevances d’édition. En janvier 2005, l’affaire a été rejetée par le tribunal, et cinq ans plus tard, Ellefson rejoint MEGADETH.

“Continuum d’agression” sortira le 18 juin via Registres sur les explosions nucléaires. Les caractéristiques du disque Cazares; le batteur Mike Heller; et ancien chanteur, parolier et co-fondateur Burton C. Bell. Il a été produit et conçu par Damien Rainaud (FORCE DU DRAGON, UNE FOIS HUMAIN), avec des claviers par Igor Khoroshev (ex-OUI), et programmation sur deux chansons d’un collaborateur de longue date Rhys Fulber (ASSEMBLAGE DE LA LIGNE AVANT). “Continuum d’agression” a été mélangé par Andy Sneap (MEGADETH, ENGAGEMENT KILLSWITCH, TRIVIUM), qui a également mélangé USINE DE LA PEURalbum précédent de 2015 “Genexus”.



