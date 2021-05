Dino Cazares de Fear Factory se souvient de “ se branler ” avec l’actrice de “ Diff’rent Strokes ” Dana Plato: “ Nous avions une connexion ”

Lors d’une apparition sur un épisode récent de “L’ex-homme” podcast hébergé par Doc Coyle (MAUVAIS LOUPS), USINE DE LA PEUR guitariste Dino Cazares a raconté une rencontre qu’il a eue en 1985 ou 1986 avec une ancienne actrice enfant alors qu’il travaillait dans une sandwicherie à Los Angeles. Dino dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Le manager qui a travaillé [at the shop] était vraiment cool. Après que nous ayons fini de nettoyer les planchers et de nettoyer toutes les affaires de sandwich, elle fermait le magasin et nous buvions de la bière. Nous traînerions. [I was] 18 [or] 19 ans buvant de la bière. Je ne devrais probablement pas dire ça, mais oui, je faisais ça. Et nous invitions toujours des personnes. Elle a donc eu des amis qui sont venus. Et cette fille est arrivée. Et j’étais, comme, ‘Wow. Qui c’est? Cette fille a l’air familière. Elle a l’air familière. Et je lui parlais juste, essayant de comprendre qui elle était. Et nous avons fait une sorte de petite connexion. Et puis je me suis dit: “ Je ne vis pas trop loin d’ici. Je n’ai pas envie de marcher. J’ai eu trop de bière. Et elle a dit: “ Je vais vous conduire. ” Alors elle m’a emmené à mon pad. Nous étions assis dans son camion; elle avait un camion. Nous étions assis dans son camion, puis nous avons commencé à nous embrasser. Et j’étais, comme, ‘Qui est cette fille? Je la connais. Je la connais.’ Et puis elle a commencé à parler de télévision; elle parlait d’une émission de télévision. Et c’était Dana Platon de ‘Traits différents’. C’était elle. Nous avions une connexion. Nous avons eu un moment. Je ne l’ai pas revue après ça. Je ne l’ai plus jamais revu. C’était vraiment cool. C’était un moment cool. “

Dino a ajouté qu’il travaille “lentement” sur son premier livre qui comprendra de nombreuses histoires de sa vie, y compris son pinceau avec Platon.

Platon, qui a joué Kimberly Drummond sur l’émission de télévision des années 1980 “Traits différents”, est décédée d’une overdose de drogue en mai 1999. Elle n’avait que 34 ans.

Platon aurait été radié “Traits différents” en 1984 au milieu de rumeurs de consommation de drogue. Quelques années plus tard, elle a tout dénudé pour Playboy et a commencé à jouer dans les films B. Elle s’est également essayée à la pornographie softcore, y compris un long métrage de 1997 basé sur elle “Traits différents” passé. En 1991, elle a été arrêtée en tentant de cambrioler une vidéothèque sous la menace d’une arme, et l’année suivante, elle a été arrêtée pour contrefaçon d’une ordonnance de Valium.

Platon eu un fils, Tyler, avec son ancien mari, guitariste de rock Lanny Lambert. Onze ans après Platon décédés, Tyler Lambert s’est suicidé à l’âge de 25 ans. Il est décédé des suites d’une blessure par balle à la tête.

Platon et Lanny Lambert marié en 1984 et divorcé en 1990. Lanny Lambert a reçu la garde de Tyler.

Tyler n’avait que 14 ans lorsque sa mère a fait une overdose de pilules sur ordonnance (Vanadom et Vicodin).



