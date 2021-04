Dino Cazares est à quelques jours de décider du nouveau chanteur de Fear Factory: “ J’ai trouvé de très bons talents ”

Vendredi dernier (16 avril), USINE DE LA PEUR a sorti sa première nouvelle chanson en plus de cinq ans, “Disruptor”. Le morceau apparaîtra sur le prochain album du groupe, “Continuum d’agression”, dû le 18 juin via Registres sur les explosions nucléaires.

“Continuum d’agression” comprend le guitariste, auteur-compositeur et co-fondateur Dino Cazares; le batteur Mike Heller; et ancien chanteur, parolier et co-fondateur Burton C. Bell, qui a créé ses pistes vocales pour le LP en 2017. Il a été produit et conçu par Damien Rainaud (FORCE DU DRAGON, UNE FOIS HUMAIN), avec des claviers par Igor Khoroshev (ex-OUI), et programmation sur deux chansons d’un collaborateur de longue date Rhys Fulber (ASSEMBLAGE DE LA LIGNE AVANT). “Continuum d’agression” a été mélangé par Andy Sneap (MEGADETH, ENGAGEMENT KILLSWITCH, TRIVIUM), qui a également travaillé sur USINE DE LA PEURalbum précédent de 2015 “Genexus”.

Dans une nouvelle interview avec Temple Of Bleh, Cazares a dévoilé que USINE DE LA PEUR n’a pas encore trouvé de remplaçant pour cloche. “Nous sommes au point où je vais décider d’un chanteur n’importe quel jour maintenant”, a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Il y a plusieurs personnes qui sont vraiment bonnes – vraiment bonnes. Même certaines femmes qui sont vraiment bonnes. Et prendre une décision sera définitivement difficile.” Les fans les accepteront-ils? Les fans ne les accepteront-ils pas? ” – ce genre de chose. Je m’inquiète pour toutes ces sortes de choses, mais en même temps, je dois être comme j’étais au début et ne pas avoir peur – pas peur du changement. Je n’ai pas forcément peur du changement, mais je tenez compte de la façon dont les fans vont le prendre. Je veux dire, je ne peux pas baser tout ce que je fais sur ce qu’un fan pourrait penser, parce qu’alors je ne ferai jamais rien. Mais c’est définitivement une grande décision. Et qui que ce soit. Je choisis, je veux qu’ils soient là pour le long terme, parce que j’ai l’intention de faire quelques disques de plus avant de prendre ma retraite ou de partir ou autre. C’est définitivement une grande décision. Et ce sont de grandes chaussures à remplir. “

Dino a continué: “Je veux recommencer à jouer des chansons que nous n’avons jamais pu jouer en direct. Ce n’est un secret pour personne que Burt avait des problèmes vocaux quand il chantait en direct – il ne pouvait tout simplement pas chanter certaines chansons. Cela arrive juste. Comme ‘Pivot’, notre plus grande chanson, nous ne pourrions jamais la jouer. Je veux pouvoir trouver un chanteur qui peut chanter cette chanson et nous pouvons la jouer en direct tous les soirs. Je veux pouvoir donner aux gens les succès – les chansons pour lesquelles ils ont payé de l’argent. “

Cazares a poursuivi en disant qu’il est convaincu qu’il trouvera la bonne personne pour le poste. “J’ai pu trouver quelques gars très talentueux pour HÉRÉSIE DIVINE [Dino‘s other band], qui a continué à faire de grandes choses “, a-t-il dit.” Certains d’entre eux ont continué à faire de grandes choses et ont causé de grandes choses. [Chuckles] J’espère donc que – eh bien, je sais en fait que j’ai trouvé d’autres très bons talents. Maintenant, c’est juste un fait d’entrer dans une pièce avec ces gars-là. Avant de prendre une décision, je veux que ces gars viennent ici, passent du temps avec nous, voir si je les aime, voir si on peut s’entendre, voir s’ils vont être trop nerveux sur scène ou chanter devant nous. Bla bla bla bla bla. Ce genre de trucs. “

Dino a ajouté: “Je suis excité. Je suis très excité à ce sujet. J’ai hâte.”

Septembre dernier, cloche a publié une déclaration annonçant officiellement son départ de USINE DE LA PEUR, disant qu’il “ne peut pas s’aligner” avec quelqu’un en qui il n’a pas confiance ou ne respecte pas. Il a également exclu une éventuelle réconciliation avec Cazares sur toute la ligne, en disant: “J’ai fini. Je n’ai pas parlé à Dino dans trois ans. Je n’ai pas parlé Raymond [Herrera, former drummer] et Christian [Olde Wolbers, former bassist] plus longtemps que cela, et je n’ai pas l’intention de le faire. Je vais juste de l’avant avec ma vie. “

En octobre, Dino a publié une déclaration dans laquelle il a déclaré que la porte pour Burton revenir à USINE DE LA PEUR ne «resterait pas ouvert pour toujours». Le guitariste a également révélé que Burton “a perdu ses droits légaux” à la USINE DE LA PEUR nom “après une longue bataille judiciaire” avec Herrera et Olde Wolbers. “J’ai eu l’opportunité de faire quelque chose de bien, et j’ai senti qu’obtenir le nom dans son intégralité était la bonne chose à faire pour nous deux, donc après presque quatre ans, nous pouvons continuer comme USINE DE LA PEUR, pour faire plus de disques et faire des tournées “, a-t-il déclaré.” C’est pourquoi il est triste d’entendre qu’il a décidé d’arrêter et, à mon avis, pour les problèmes qu’il a, il semble que cela aurait pu être réglé. “

USINE DE LA PEUR a été hors de l’œil du public depuis qu’il a terminé une tournée américaine en tête d’affiche en 2016 sur laquelle il a interprété son deuxième album classique, “Démanufacture”, dans son intégralité.

Crédit photo: Stéphanie Cabral



