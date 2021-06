Dans une récente interview avec Dead Rhetoric’s Kyle McGinn, USINE DE PEUR guitariste Dino Cazares discuté de la recherche en cours d’un chanteur de longue date Burton C. Bellle remplaçant. cloche défunt USINE DE PEUR l’année dernière, disant qu’il “ne peut pas s’aligner” avec quelqu’un en qui il n’a pas confiance ou ne respecte pas.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était « doux-amer » que le groupe à venir “Continu d’agression” l’album studio sera USINE DE PEURest le dernier avec cloche, Dino a répondu: “Malheureusement, je dois le considérer comme un changement qui vient de se produire. Je dois rouler avec les coups de poing. En même temps, je suis curieux de voir ce que je peux faire. Ce n’est pas comme si je n’avais pas J’ai déjà eu affaire à de nouveaux chanteurs. J’ai créé de nouveaux groupes avec de nouveaux chanteurs et j’ai continué à faire de grandes choses. Pour moi, je considère cela comme une bénédiction déguisée. Nous pourrions avoir un nouveau chanteur et le groupe pourrait exploser — on ne sait jamais, n’est-ce pas ? Mais je suis anxieux et optimiste, et je pense que ça va bien se passer.”

Cazarès a également discuté de sa réaction envers le financement participatif du groupe en 2020 créé pour collecter 25 000 $ pour terminer “Continu d’agression”, lequel cloche avait dit qu’il s’intitulait à l’origine “Monolithe”. Dès l’annonce de la campagne, Cazarès a dit que les fonds lui seraient reversés pour réécouter certaines parties de guitare et de basse, et qu’il aurait le batteur Mike Heller suivre des tambours en direct.

“J’ai été vraiment surpris, mais pas surpris en même temps”, dit-il. “Beaucoup de gens aiment ce que nous faisons, et ils aiment ce que je fais. J’ai donc été très reconnaissant que tout le monde ait retiré quelques dollars de ses poches. Je pense que beaucoup de gens voulaient vraiment voir ce disque. [Laughs]. Les gens donnaient 5 $ ou 500 $ et j’ai pensé que c’était incroyable. Même s’il y a eu quelques échecs lors de la création du GoFundMe campagne, avec évidemment Burton exprimait son opinion, et cela a créé une ambiance négative avec toute la campagne. Mais une fois tout cela dépassé, nous avons pu atteindre notre objectif.”

Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview à cet endroit.

“Continu d’agression” sortira le 18 juin via Records d’explosion nucléaire. Le LP, qui a été enregistré principalement en 2017, présente Cazarès et cloche aux côtés de Heller. Il a été produit et conçu par Damien Rainaud (FORCE DU DRAGON, UNE FOIS HUMAINE), avec des claviers de Igor Khorochev (ex-OUI), et programmation sur deux chansons d’un collaborateur de longue date Rhys Fulber (ASSEMBLAGE DE LIGNE AVANT). “Continu d’agression” a été mixé par un producteur de rock et de métal de premier plan Andy Sneap (MEGADETH, ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, TRIVIUM), qui a également mélangé USINE DE PEURl’album précédent de, 2015’s “Genexus”.

Crédit photo: Stéphanie Cabral



