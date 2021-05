Dino Cazares ne comprend pas pourquoi Burton C. Bell a essayé de “ saboter ” l’usine de peur après sa sortie

Dans une nouvelle interview avec Réplique de la télévision, USINE DE LA PEUR guitariste Dino Cazares on a demandé pourquoi l’ancien chanteur principal du groupe Burton C. Bell apparemment essayé de «saboter» Dinoles efforts déployés pour terminer l’album de 2017 qu’ils ont enregistré ensemble et enfin le faire sortir. Cazares répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’était quelque chose que je ne comprenais pas. Si vous arrêtez, alors d’accord, arrêtez. N’essayez pas de me saboter en continuant d’avancer avec le groupe. C’était quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. “Je ne sais pas pourquoi il était une ex-petite amie vindicative; il semblait être très vindicatif. Et je me suis dit:” D’accord. D’où vient cette haine? ” Parce qu’il ne m’a pas parlé depuis trois ans, donc je ne sais pas – je ne sais vraiment pas. Je ne peux pas entrer dans sa tête et voir ce qu’il pensait. Je ne peux que me fier à ce qu’il a dit dans les médias et ce qu’il a essayé de me faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment répondre à cette question à part le fait que c’était un peu foutu ce qu’il a fait. C’est presque comme: ‘Si je ne peut pas l’avoir, personne ne peut l’avoir. ‘”

Le mois dernier, USINE DE LA PEUR a sorti sa première nouvelle chanson en plus de cinq ans, “Disruptor”. Le morceau apparaîtra sur le prochain album du groupe, “Continuum d’agression”, dû le 18 juin via Registres sur les explosions nucléaires.

“Continuum d’agression” fonctionnalités Cazares et cloche aux côtés du batteur Mike Heller. Il a été produit et conçu par Damien Rainaud (FORCE DU DRAGON, UNE FOIS HUMAIN), avec des claviers par Igor Khoroshev (ex-OUI), et programmation sur deux chansons d’un collaborateur de longue date Rhys Fulber (ASSEMBLAGE DE LA LIGNE AVANT). “Continuum d’agression” a été mixé par un producteur de rock et de métal de premier ordre Andy Sneap (MEGADETH, ENGAGEMENT KILLSWITCH, TRIVIUM), qui a également mélangé USINE DE LA PEURalbum précédent de 2015 “Genexus”.

Septembre dernier, cloche a publié une déclaration annonçant officiellement son départ de USINE DE LA PEUR, disant qu’il “ne peut pas s’aligner” avec quelqu’un en qui il n’a pas confiance ou ne respecte pas.

clochela sortie de USINE DE LA PEUR est venu plus de deux semaines après Cazares a lancé une campagne GoFundMe pour l’assister avec les coûts de production associés à la sortie de USINE DE LA PEURLe nouveau LP tant attendu.

cloche dit plus tard à Kerrang! magazine avec lequel il s’est séparé USINE DE LA PEUR était long à venir. «Cela me préoccupe depuis un moment», a-t-il déclaré. “Ces poursuites [over the rights to the FEAR FACTORY name] vient de me vider. Les égos. La cupidité. Pas seulement des membres du groupe, mais des avocats impliqués. Je viens de perdre mon amour pour ça.

“Avec USINE DE LA PEUR, ça a toujours été, comme, ‘Quoi?!’ Vous ne pouvez en prendre que trop. J’avais l’impression que 30 ans était une bonne course. Ces albums avec lesquels j’ai fait USINE DE LA PEUR sera toujours là-bas. J’en ferai toujours partie. J’ai juste senti qu’il était temps d’aller de l’avant. “

Pressé de savoir s’il y a une chance de réconciliation avec USINE DE LA PEUR sur toute la ligne, Burton a dit: “J’ai fini. Je n’ai pas parlé à Dino dans trois ans. Je n’ai pas parlé Raymond [Herrera, drums] et Christian [Olde Wolbers, bass] plus longtemps que cela, et je n’ai pas l’intention de le faire. Je ne fais que progresser dans ma vie. “

En octobre, Dino a publié une déclaration dans laquelle il a déclaré que la porte pour Burton revenir à USINE DE LA PEUR ne «resterait pas ouvert pour toujours». Le guitariste a également révélé que Burton “a perdu ses droits légaux” à la USINE DE LA PEUR nom “après une longue bataille judiciaire” avec Herrera et Olde Wolbers. «J’ai eu l’occasion de faire quelque chose de bien, et j’ai senti que l’obtention du nom dans son intégralité était la bonne chose à faire pour nous deux, donc après presque quatre ans, nous pouvons continuer comme USINE DE LA PEUR, pour faire plus de disques et faire des tournées », a-t-il déclaré.

En expliquant ses raisons de lancer une campagne de financement, Cazares a déclaré que tous les dons serviraient à couvrir les coûts de production nouvellement engagés liés à la fabrication du nouveau USINE DE LA PEUR LP, y compris la réenregistrement de la batterie, des guitares, de la basse et des claviers, ainsi que la production par Rainaud et Cazares, et mixage et mastering par Sneap. BurtonLe chant original de l’album, qui a été entièrement enregistré en 2017, reste sur la nouvelle version de l’album.

USINE DE LA PEURLa campagne de financement du groupe a marqué la première activité publique du groupe depuis qu’il a terminé une tournée américaine en 2016 sur laquelle il a joué son deuxième album classique, “Démanufacture”, dans son intégralité.

clochede ASCENSION DES HORTEURS project a sorti son deuxième album complet, “Apocryphes”, en octobre dernier via Productions de dissonance.