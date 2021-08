Dino Cazares se souvient du “moment de la prise de la colonne vertébrale” de la tournée de Fear Factory avec Iron Maiden

Dans une nouvelle interview avec Bandbond, USINE DE PEUR guitariste Dino Cazares a rappelé un incident particulièrement drôle d’une grande tournée que le groupe a jouée au milieu des années 1990. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Il fut un temps où nous tournions avec MEGADETH, et nous avons fait environ cinq semaines avec MEGADETH aux États-Unis Et juste après la tournée, nous sommes partis en tournée avec IRON MAIDEN. Et donc tous les soirs, nous disons toujours au micro : ‘Hé, merci de nous recevoir ce soir. Êtes-vous prêts pour un tel ? » qui est l’acte de tête d’affiche. Nous venions donc de descendre du MEGADETH tour. Nous sommes allés au IRON MAIDEN tour. Et notre chanteur [Burton C. Bell] dit : ‘Hé, merci de nous recevoir ce soir. Si vous voulez aller à la table de merch, achetez du merch… Blah blah blah… Êtes-vous prêts pour MEGADETH?’ Et nous étions en tournée avec IRON MAIDEN. Et c’était vraiment drôle, parce que Steve Harris [IRON MAIDEN bassist] se tenait sur le côté de la scène et je veux dire Janick Gers [IRON MAIDEN guitarist]. Et ils se moquaient de nous, ils se moquaient de nous, parce que [Burton] eu un de ces « Tapillon vertébral » des moments.”

Dino a également parlé des leçons que lui et ses camarades de groupe ont apprises en passant du temps sur la route avec certains des plus grands noms du heavy metal.

“D’une certaine manière, beaucoup de groupes avec lesquels nous avons tourné nous ont appris comment faire une tournée”, a-t-il déclaré. “Parce que certains de ces groupes avec lesquels nous avons tourné étaient au début de notre carrière, ou au début de notre carrière. Et rien que de voir comment ils le font et comment les professionnels le font, cela m’a ouvert les yeux. ils savent comment aller diriger la foule, comment le chanteur parle à la foule, comment le guitariste bouge, le bassiste, le batteur… Toutes ces choses nous ont vraiment inspiré. tout ça était vraiment très amusant pour nous, parce que nous apprenions encore. Nous étions comme une éponge ; notre esprit était comme une éponge. C’était, comme, ‘Oh, wow. Ils ont fait ça.’ “Oh, wow. Ils ont fait ça.” ‘Oh, d’accord, c’est comme ça que tu fais ça.’ Donc, ils nous ont tous inspirés et tous nous ont montré une manière intéressante de faire les choses et comment vous pouvez apprendre de ces choses. Et donc ils étaient tous amusants pour nous – tous. “

USINE DE PEURle dernier album de, “Continu d’agression”, est sorti le 18 juin via Records d’explosion nucléaire. Les caractéristiques du LP Cazarès; le batteur Mike Heller; et ancien chanteur, parolier et co-fondateur Burton C. Bell. Il a été produit et conçu par Damien Rainaud (FORCE DU DRAGON, UNE FOIS HUMAINE), avec des claviers de Igor Khorochev (ex-OUI), et programmation sur deux chansons d’un collaborateur de longue date Rhys Fulber (ASSEMBLAGE DE LIGNE AVANT). “Continu d’agression” a été mélangé par Andy Sneap (MEGADETH, ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, TRIVIUM), qui a également mélangé USINE DE PEURl’album précédent de, 2015’s “Genexus”.

Crédit photo: Stéphanie Cabral



