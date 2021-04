Dino Cazares sur le nouveau chanteur de Fear Factory: “ Je veux donner un coup de feu à un inconnu ”

Vendredi dernier (16 avril), USINE DE LA PEUR a sorti sa première nouvelle chanson en plus de cinq ans, “Disruptor”. Le morceau apparaîtra sur le prochain album du groupe, “Continuum d’agression”, dû le 18 juin via Registres sur les explosions nucléaires.

“Continuum d’agression” comprend le guitariste, auteur-compositeur et co-fondateur Dino Cazares; le batteur Mike Heller; et ancien chanteur, parolier et co-fondateur Burton C. Bell, qui a créé ses pistes vocales pour le LP en 2017. Il a été produit et conçu par Damien Rainaud (FORCE DU DRAGON, UNE FOIS HUMAIN), avec des claviers par Igor Khoroshev (ex-OUI), et programmation sur deux chansons d’un collaborateur de longue date Rhys Fulber (ASSEMBLAGE DE LA LIGNE AVANT). “Continuum d’agression” a été mélangé par Andy Sneap (MEGADETH, ENGAGEMENT KILLSWITCH, TRIVIUM), qui a également travaillé sur USINE DE LA PEURalbum précédent de 2015 “Genexus”.

Dans une nouvelle interview avec “Le spectacle Jasta”, le podcast vidéo hébergé par LA HAINE RACE chanteur Jamey Jasta, Cazares on a demandé si USINE DE LA PEUR fera éventuellement un nouvel album avec clochele remplaçant. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Eh bien, on va certainement faire un nouvel album avec un nouveau chanteur. On va continuer avec quelqu’un d’autre. Evidemment, tout le monde le sait Burton quitte le groupe, pour quelque raison que ce soit.

“Beaucoup de gens disent: ‘Oh, [the new FEAR FACTORY singer is] va etre Howard Jones [formerly of KILLSWITCH ENGAGE]». ‘Jamey Jasta va le faire. ‘Mark Hunter de CHIMAIRA… «Un groupe de personnes différentes que les gens suggèrent. Autant j’aime tous ces chanteurs, autant je veux donner une chance à un inconnu. De toute évidence, beaucoup de gars que j’ai mentionnés, comme vous et Howard, vous avez beaucoup de choses dans votre assiette; vous pouvez créer votre propre groupe et réussir. Je veux en quelque sorte trouver quelqu’un – juste un talent brut, et faire venir ce gars-là, et il peut juste frapper ces belles voix mélodiques tous les soirs. ‘Résurrection’, ‘Pivot’ – toutes ces grandes chansons mélodiques, je veux quelqu’un qui sera capable de gérer tout ça parfaitement. “

Dino a poursuivi en disant qu’il a “quelques personnes” à l’étude pour être le nouveau USINE DE LA PEUR chanteur, mais qu’il n’a pas encore pris sa décision. Il a également expliqué le défi de trouver un chanteur capable de tout gérer, d’un grognement de type death metal à un son harmonieux.

“Le truc, c’est ce que je viens de dire – les voix mélodiques qui montent en flèche”, a-t-il déclaré. «Il y a beaucoup de gars qui ne peuvent pas faire du heavy et ce genre de voix comme ça. Je veux dire, vous entendez beaucoup de groupes screamo qui hurlent, mais quand ils deviennent lourds, ils sonnent comme BLINK-182 faire ces voix. Ou certains gars peuvent faire une sorte de voix mélodique, mais ils ne peuvent pas vraiment faire les belles voix qui montent en flèche. Je veux dire, Burt ne pouvait pas les faire après un certain temps; il est difficile.

“J’ai parlé à beaucoup de gars qui sont vraiment bons, et je dirais: ‘Es-tu sûr que tu peux gérer ça tous les soirs?” il ajouta. «Nous allons être en tournée pendant au moins un an et demi. Vas-tu pouvoir faire ça? Et certains mecs sortent. Je leur dis tout de suite – souviens-toi, tu vas être loin de ta famille. Si tu as des enfants, tu dois être une vie, tu dois être capable de gérer ce genre de choses . Vous devez pouvoir être sur la route pendant X temps. “

Septembre dernier, cloche a publié une déclaration annonçant officiellement son départ de USINE DE LA PEUR, disant qu’il “ne peut pas s’aligner” avec quelqu’un en qui il n’a pas confiance ou ne respecte pas. Il a également exclu une éventuelle réconciliation avec Cazares sur toute la ligne, en disant: “J’ai fini. Je n’ai pas parlé à Dino dans trois ans. Je n’ai pas parlé Raymond [Herrera, former drummer] et Christian [Olde Wolbers, former bassist] plus longtemps que cela, et je n’ai pas l’intention de le faire. Je vais juste de l’avant avec ma vie. “

En octobre, Dino a publié une déclaration dans laquelle il a déclaré que la porte pour Burton revenir à USINE DE LA PEUR ne «resterait pas ouvert pour toujours». Le guitariste a également révélé que Burton “a perdu ses droits légaux” à la USINE DE LA PEUR nom “après une longue bataille judiciaire” avec Herrera et Olde Wolbers. “J’ai eu l’opportunité de faire quelque chose de bien, et j’ai senti qu’obtenir le nom dans son intégralité était la bonne chose à faire pour nous deux, donc après presque quatre ans, nous pouvons continuer comme USINE DE LA PEUR, pour faire plus de disques et faire des tournées “, a-t-il déclaré.” C’est pourquoi il est triste d’entendre qu’il a décidé d’arrêter et, à mon avis, pour les problèmes qu’il a, il semble que cela aurait pu être réglé. “

USINE DE LA PEUR a été hors de l’œil du public depuis qu’il a terminé une tournée américaine en tête d’affiche en 2016 sur laquelle il a interprété son deuxième album classique, “Démanufacture”, dans son intégralité.

Crédit photo: Stéphanie Cabral